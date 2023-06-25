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«За «ПСЖ» ты больше не сыграешь и минуты»: Ролан Курбис прошелся по Мбаппе

Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Ролан Курбис
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Мбаппе досталось от экс-защитника Ролана Курбиса. В эфире RMC Sport мужчина, не скрывая эмоций, обратился к Килиану:

«Ты ведь не думаешь, что сможешь год поиграть за «ПСЖ», а затем просто попрощаться с клубом? Если твой план заключается в этом, то тебе лучше назначить встречу с семьей, ведь за «ПСЖ» ты больше не сыграешь и минуты».

Ранее стало известно, что Мбаппе решил не продлевать соглашение с парижанами еще на сезон – до 2025 года.

При этом нападающий заявил, что намерен остаться в столице Франции и доработать действующий контракт. При таком раскладе следующем летом Килиан уйдет из клуба в статусе свободного агента. Но у «ПСЖ» есть шанс подзаработать, если руководство продаст игрока уже в это трансферное окно.

За Килианом давно внимательно следит «Мадрид». По данным Marca, «сливочные» уверены, что в ближайшие недели наконец смогут подписать француза.

Сага Мбаппе только начинается. 

1 комментарий

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кто-то
Что псж там бунтует? По факту они не могут запретить играть за ПСЖ. Если мбаппе хочет, пусть играет, а уходить или нет - его право
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