«За «ПСЖ» ты больше не сыграешь и минуты»: Ролан Курбис прошелся по Мбаппе
Мбаппе досталось от экс-защитника Ролана Курбиса. В эфире RMC Sport мужчина, не скрывая эмоций, обратился к Килиану:
«Ты ведь не думаешь, что сможешь год поиграть за «ПСЖ», а затем просто попрощаться с клубом? Если твой план заключается в этом, то тебе лучше назначить встречу с семьей, ведь за «ПСЖ» ты больше не сыграешь и минуты».
Ранее стало известно, что Мбаппе решил не продлевать соглашение с парижанами еще на сезон – до 2025 года.
При этом нападающий заявил, что намерен остаться в столице Франции и доработать действующий контракт. При таком раскладе следующем летом Килиан уйдет из клуба в статусе свободного агента. Но у «ПСЖ» есть шанс подзаработать, если руководство продаст игрока уже в это трансферное окно.
За Килианом давно внимательно следит «Мадрид». По данным Marca, «сливочные» уверены, что в ближайшие недели наконец смогут подписать француза.
Сага Мбаппе только начинается.
1 комментарий