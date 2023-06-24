Жестко.

Ашраф Хакими провел всего два сезона в «ПСЖ», но, вероятно, он уже готов покинуть клуб, несмотря на то, что он связан контрактом до 2026 года. Слухи о его уходе нарастают на протяжении всего сезона, а теперь агент игрока Алехандро Камано дал откровенное интервью AS, где заявил, что клуб оказался не тем, на что они рассчитывали.

«Ашраф хочет быть счастливым в спортивном проекте с будущим, ему 24 года, и он перешёл в «ПСЖ» с большим энтузиазмом, у него был выбор из нескольких команд, и мы сделали ставку на «ПСЖ».

Проект был ориентирован на выход в более поздние этапы Лиги чемпионов, но этот результат не был достигнут, а проект дестабилизирован. Спортивный директор Луиш Кампуш пользуется моим уважением и доверием, мы верим, что он реабилитирует проект, а дальше мы увидим, каково будущее Ашрафа. У него осталось три года по контракту, и мы хотим, чтобы он был спокоен.

Что может произойти? Я не знаю, в какой-то момент нам придётся сесть за стол переговоров с «ПСЖ» и переосмыслить ситуацию, но мы посмотрим, что будет делать клуб... В данный момент у них нет тренера. Это не тот климат, чтобы быть спокойным. Когда у «ПСЖ» будет тренер и он расскажет, что это за проект, будет видно. Это один из лучших клубов в мире. Мы подождём, пока ситуация стабилизируется, а там посмотрим».

В его словах есть истина, не так ли?