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Фабрицио Романо подтвердил переход Ндура в «ПСЖ». В борьбе за игрока парижане обошли клуб из АПЛ

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По данным Фабрицио Романо, «ПСЖ» и «Бенфика» договорились о трансфере итальянского полузащитника:

«Шер Ндур в «ПСЖ», поехали! Игрок принял решение, он перейдет из «Бенфики» в «ПСЖ» в качестве свободного агента. Талантливый полузащитник 2004 года рождения скоро завершит свой переход, ждем детали сделки».

Ранее Фабрицио писал, что на юношу серьезно претендовал один клуб из АПЛ. По данным других источников, полузащитником интересовались «Сити», «Юнайтед», «Ювентус» и «Бавария».

За молодежку «Бенфики» в прошедшем сезоне Ндур провел 30 матчей, в которых забил четыре гола и отдал ассист. За основу португальцев юноша вышел всего раз и не отметился результативными действиями.

Как вам такой трансфер? Итальянец сможет усилить «ПСЖ»?

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