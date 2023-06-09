«ПСЖ» ждут большие летние изменения. Клуб попрощался с Месси и Рамосом, Неймар выставлен на продажу, своей работы может лишиться и Гальтье.

Французская пресса неожиданно сообщила о желании Мбаппе покинуть «ПСЖ». По информации Le Parisien, Килиан может сменить клуб уже этим летом, сам игрок при этом утверждает обратное. «ПСЖ» хочет получить за нападающего 150 млн евро, сообщает ESPN. Источник добавляет, что «Мадрид» настроен купить Мбаппе в ближайшее трансферное окно.

Но при этом парижане хотят серьезно усилить свою команду. По данным L'Equipe, этим летом «ПСЖ» планирует подписать до семи новичков. К команде совсем скоро на правах свободного агента присоединится Шкриньяр. По данным Фабрицио Романо, бесплатно в столичный клуб перейдет Асенсио, а по информации Goal, медосмотр в команде Гальтье уже прошел Угарте. И это далеко не все!

Если Мбаппе покинет парижан и все трансферные слухи сбудутся, то в следующем сезоне состав столичного клуба может выглядеть так:

К Маркиньосу и Шкриньяру в защите присоединится Люка Эрнандес, если француза отпустит «Бавария». Фанаты, правда, не в восторге от потенциального трансфера чемпиона мира.

Мендеш и Хакими останутся на своих позициях. Но Ашраф, согласно некоторым сообщениям, может уйти из клуба вслед за Мбаппе, с которым у него весьма близкие дружеские отношения. В центре Верратти сможет помочь перспективный Угарте.

В атаке останется Неймар, ведь «ПСЖ» вряд ли удастся продать его. К бразильцу могут присоединиться Коло-Муани из франкфуртского «Айнтрахта» и Бернарду Силва, который совсем недавно покорил Англию и Европу вместе с «Сити».

А возглавит эту команду талантливейший Юлиан Нагельсманн. В тренерский штаб немца может войти Тьерри Анри, сообщает Foot Mercato.

Как вам такой «ПСЖ» мечты? Поберется за долгожданную Лигу чемпионов?