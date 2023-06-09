Этим летом «ПСЖ» ждет серьезная перестройка. Клуб уже покинули Месси и Рамос, Неймар выставлен на продажу, даже Кристоф Гальтье, главный тренер парижан, может лишиться работы.

К «ПСЖ» совсем скоро на правах свободного агента присоединится Шкриньяр. По данным Фабрицио Романо, бесплатно в столичный клуб также перейдет Асенсио. Goal сообщает, что Угарте уже прошел медосмотр в команде Гальтье.

L'Equipe сообщает, что этим летом «ПСЖ» планирует подписать до семи новичков. Кроме вышеперечисленных игроков, Кампуш и его команда рассчитывают увидеть в клубе Бернарду Силву, Илкая Гюндогана и Маркуса Тюрама.

С огромной вероятностью парижане не смогут провернуть все задуманные трансферы. Гюндоган, например, близок к переходу в «Барселону».

Но если у клуба получится осуществить все задуманные переходы, идеальный состав «ПСЖ» в следующем сезоне может выглядеть так:

Как вам такой подбор игроков? Чьи трансферы кажутся вам наиболее вероятными?