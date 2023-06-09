ПСЖ
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После ухода Месси «ПСЖ» хочет подписать 6 новых игроков. Как может выглядеть идеальный состав парижан в следующем сезоне?

Лионель Месси Лионель Месси
Марко Асенсио Марко Асенсио
Бернарду Силва Бернарду Силва
Кристоф Гальтье Кристоф Гальтье
ПСЖ ПСЖ
Серхио Рамос Серхио Рамос
лига 1 Франция лига 1 Франция
Клубы Клубы
Маркус Тюрам Маркус Тюрам
Мануэль Угарте Мануэль Угарте
Милан Шкриньяр Милан Шкриньяр
Илкай Гюндоган Илкай Гюндоган
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Луиш Кампуш
Футбол Футбол

Этим летом «ПСЖ» ждет серьезная перестройка. Клуб уже покинули Месси и Рамос, Неймар выставлен на продажу, даже Кристоф Гальтье, главный тренер парижан, может лишиться работы.

К «ПСЖ» совсем скоро на правах свободного агента присоединится Шкриньяр. По данным Фабрицио Романо, бесплатно в столичный клуб также перейдет Асенсио. Goal сообщает, что Угарте уже прошел медосмотр в команде Гальтье.

L'Equipe сообщает, что этим летом «ПСЖ» планирует подписать до семи новичков. Кроме вышеперечисленных игроков, Кампуш и его команда рассчитывают увидеть в клубе Бернарду Силву, Илкая Гюндогана и Маркуса Тюрама.

С огромной вероятностью парижане не смогут провернуть все задуманные трансферы. Гюндоган, например, близок к переходу в «Барселону».

Но если у клуба получится осуществить все задуманные переходы, идеальный состав «ПСЖ» в следующем сезоне может выглядеть так:

Как вам такой подбор игроков? Чьи трансферы кажутся вам наиболее вероятными?

1 комментарий

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кто-то
Всем всё равно уже. Месси ушёл. Закрывайте ветку
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