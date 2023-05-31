Испанские и французские СМИ утверждают, что летом Асенсио перейдет из «Реала» в «ПСЖ».

Летом у Марко заканчивается контракт с «королевским клубом», в Париж испанец переедет в качестве свободного агента.

Поклонники команды Гальтье поделились мнением о возможном переходе Асенсио в «ПСЖ»:

💭 «Он отличный игрок, хотя в «Реале» уже не входит в стартовый состав. Я вот только думаю, не слишком ли много у нас игроков атаки, хотя, повторюсь, Асенсио – настоящий топ».

💭 «Спасибо за этот трансфер! Да, это игрок ротации, но боже, он уж точно лучше, чем Экитик».

💭 «Хочется верить, что он переходит не ради денег. Если он готов и хочет играть за наш клуб, то я буду очень рад».

💭 «Очень хороший игрок, но не думаю, что он способен тащить нашу команду в одиночку, ему в пару нужен первоклассный нападающий».

💭 «Я не сплю? «ПСЖ» подписывает классного игрока с большим именем, но при этом не пенсионного возраста. Больше похоже на сказку».

Марко может присоединиться к команде Гальтье после завершения сезона в чемпионате Испании. По данным The Athletic, в «ПСЖ» испанец будет получать 10 миллионов евро в год с учетом бонусов.

А как вы смотрите на трансфер Асенсио? Сумеет ли он помочь парижанам?