«Я не сплю?»: что фанаты «ПСЖ» думают о возможном трансфере Асенсио
Испанские и французские СМИ утверждают, что летом Асенсио перейдет из «Реала» в «ПСЖ».
Летом у Марко заканчивается контракт с «королевским клубом», в Париж испанец переедет в качестве свободного агента.
Поклонники команды Гальтье поделились мнением о возможном переходе Асенсио в «ПСЖ»:
💭 «Он отличный игрок, хотя в «Реале» уже не входит в стартовый состав. Я вот только думаю, не слишком ли много у нас игроков атаки, хотя, повторюсь, Асенсио – настоящий топ».
💭 «Спасибо за этот трансфер! Да, это игрок ротации, но боже, он уж точно лучше, чем Экитик».
💭 «Хочется верить, что он переходит не ради денег. Если он готов и хочет играть за наш клуб, то я буду очень рад».
💭 «Очень хороший игрок, но не думаю, что он способен тащить нашу команду в одиночку, ему в пару нужен первоклассный нападающий».
💭 «Я не сплю? «ПСЖ» подписывает классного игрока с большим именем, но при этом не пенсионного возраста. Больше похоже на сказку».
Марко может присоединиться к команде Гальтье после завершения сезона в чемпионате Испании. По данным The Athletic, в «ПСЖ» испанец будет получать 10 миллионов евро в год с учетом бонусов.
А как вы смотрите на трансфер Асенсио? Сумеет ли он помочь парижанам?
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