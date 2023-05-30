«ПСЖ» одолел «Страсбур» и в 11-й раз стал чемпионом Франции.

Триумфаторов ждал очень скромный прием. В полночь в аэропорту Париж-Ле-Бурже приземлился самолет с семью игроками, которые не приняли участие в матче. Футболистов не встретил никто из парижских болельщиков.

Примерно через полтора часа в аэропорт имени Шарля де Голля прилетела остальная команда. Чемпионов страны с титулом пришли поздравить всего три поклонника команды. К немногочисленной группе поддержки подошли Бернат и Перейра. Выглядело все это очень грустно:

Зато парижские ультрас мощно поддержали молодежку команды.

«ПСЖ» выбил «Марсель» из полуфинала юношеского чемпионата страны. Победу парижан над принципиальным соперником игроки отметили вместе с фанатами.

В этом сезоне у «ПСЖ» серьезно испортились отношения с активными фанатами.

В начале мая ультрас потребовали отставки Аль-Хелайфи, а также ухода Месси, Неймара, Верратти и некоторых других игроков. В ответ на акции фанатов у офиса клуба и дома Неймара «ПСЖ» заблокировал 450 билетов активных болельщиков на матч против «Труа».

Конфликт привел к тому, что ультрас временно отказались от поддержки клуба. Теперь фанаты «шизят» на матчах молодежки. Возможно, юным игрокам поддержка фанатов нужна даже больше, чем именитым футболистам основы «ПСЖ».

Где-то мы уже это видели, правда?