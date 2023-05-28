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🔱🔱🔱 Он сделал это! Месси стал самым титулованным футболистом в истории футбола. Пока не единоличным - нужен еще один трофей

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Гол Лионеля Месси в ворота «Страсбура» не стал победным, но зато принес парижанам очередное чемпионство.

Лео стал двукратными чемпионом Франции, но это лишь часть айсберга - аргентинец выиграл 43-й трофей в карьере, что ставит его в один ряд с самым титулованным футболистом в мире - Дани Алвесом.

Чтобы стать единоличным лидером, Месси нужно выиграть всего лишь один трофей и, судя по всему, произойдет это уже не в составе «ПСЖ».

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Все трофеи Месси:

10-кратный чемпион Ла Лиги;

8-кратный обладатель Суперкубка Испании;

7-кратный обладатель Кубка Испании;

4-кратный победитель ЛЧ;

3-кратный победитель клубного чемпионата мира:

3-кратный обладатель Суперкубка Европы;

Чемпиона мира;

Обладатель Кубка Америки;

Олимпийский чемпион;

Победитель молодежного чемпионата мира;

Победитель «Финалиссимы».

15 комментариев

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Hella black
Лучший во всём ! Теперь не только по игре,что многих кстати не устраивало или не догоняли ))
Теперь и по цацкам да и вообще во всём,намбэр УАН 💪🏼
+6
-2
+4
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Илья Мурашов
Ответ Loegaire Bell
Боюсь, что некоторые источники не зачтут ему победу на юношеском ЧМ, потому что это не взрослый футбол, а победа на Олимпиаде и раньше не считалась трофеем, потому что трофея по факту нет, только золотые медали))
Молодежный ЧМ - это международный турнир под эгидой ФИФА. Значит, официальный турнир. Тоже самое Олимпиада. Допустим, что Месси не зачтут победу на молодежном ЧМ и Олимпиаде, тогда Дани Алвесу тоже нельзя засчитывать. И по трофеям будет 41 - 41
+4
-1
+3
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jackson_07
Все равно умудрился выделиться, и в прошлом и в этом году Месси забил оба раза забил чемпионские голы.
+2
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MonkeyMeister
Ответ Loegaire Bell
Боюсь, что некоторые источники не зачтут ему победу на юношеском ЧМ, потому что это не взрослый футбол, а победа на Олимпиаде и раньше не считалась трофеем, потому что трофея по факту нет, только золотые медали))
У Алвеса также считают победу на ОИ и на молодежном ЧМ.
+3
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+2
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Алексей Сырчин
У Алвеса, есть еще одно не очень почетной достижение)) Интересно Лео сможет его обойти?
+1
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10ztv
Ответ Wex815
Зачем финалисиму считают за трофей?... Если бы там вывеска Чили-Италия была - матч 100% не стали бы проводить
суперкубки считают же. А это ещё престижнее
+1
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Loegaire Bell
Боюсь, что некоторые источники не зачтут ему победу на юношеском ЧМ, потому что это не взрослый футбол, а победа на Олимпиаде и раньше не считалась трофеем, потому что трофея по факту нет, только золотые медали))
+2
-2
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Джамал Арипов
И по словам хейтеров он пешеход ...... Многие великие футболисты отдали бы всё чтобы стать такими пешеходами.
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Kuryanin
Трофеи с ПСЖ не перечислены.
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Олег Кузнецов
Ответ Hella black
Лучший во всём ! Теперь не только по игре,что многих кстати не устраивало или не догоняли )) Теперь и по цацкам да и вообще во всём,намбэр УАН 💪🏼
Роналду так это не оставит и будет играть до 50 лет, пока не обгонит Месси.)
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Hella black
Ответ Олег Кузнецов
Роналду так это не оставит и будет играть до 50 лет, пока не обгонит Месси.)
Где нибудь в Бейруте 😂
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Джамал Арипов
Ответ Алексей Сырчин
У Алвеса, есть еще одно не очень почетной достижение)) Интересно Лео сможет его обойти?
🤣🤣
0
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