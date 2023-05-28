15 комментариев

🔱🔱🔱 Он сделал это! Месси стал самым титулованным футболистом в истории футбола. Пока не единоличным - нужен еще один трофей
Гол Лионеля Месси в ворота «Страсбура» не стал победным, но зато принес парижанам очередное чемпионство.
Лео стал двукратными чемпионом Франции, но это лишь часть айсберга - аргентинец выиграл 43-й трофей в карьере, что ставит его в один ряд с самым титулованным футболистом в мире - Дани Алвесом.
Чтобы стать единоличным лидером, Месси нужно выиграть всего лишь один трофей и, судя по всему, произойдет это уже не в составе «ПСЖ».
Все трофеи Месси:
10-кратный чемпион Ла Лиги;
8-кратный обладатель Суперкубка Испании;
7-кратный обладатель Кубка Испании;
4-кратный победитель ЛЧ;
3-кратный победитель клубного чемпионата мира:
3-кратный обладатель Суперкубка Европы;
Чемпиона мира;
Обладатель Кубка Америки;
Олимпийский чемпион;
Победитель молодежного чемпионата мира;
Победитель «Финалиссимы».
Теперь и по цацкам да и вообще во всём,намбэр УАН 💪🏼