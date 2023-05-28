15 комментариев

Гол Лионеля Месси в ворота «Страсбура» не стал победным, но зато принес парижанам очередное чемпионство.

Лео стал двукратными чемпионом Франции, но это лишь часть айсберга - аргентинец выиграл 43-й трофей в карьере, что ставит его в один ряд с самым титулованным футболистом в мире - Дани Алвесом.

Чтобы стать единоличным лидером, Месси нужно выиграть всего лишь один трофей и, судя по всему, произойдет это уже не в составе «ПСЖ».

Все трофеи Месси:

10-кратный чемпион Ла Лиги;

8-кратный обладатель Суперкубка Испании;

7-кратный обладатель Кубка Испании;

4-кратный победитель ЛЧ;

3-кратный победитель клубного чемпионата мира:

3-кратный обладатель Суперкубка Европы;

Чемпиона мира;

Обладатель Кубка Америки;

Олимпийский чемпион;

Победитель молодежного чемпионата мира;

Победитель «Финалиссимы».