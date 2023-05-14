ПСЖ
Блог

🎥 Мбаппе и Хакими посетили детскую больницу, где сыграли с ребятами в футбол

Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Ашраф Хакими Ашраф Хакими
лига 1 Франция лига 1 Франция
Клубы Клубы
ПСЖ ПСЖ
Футбол Футбол

Мбаппе и Хакими приняли участие в акции ассоциации Premiers de Cordée, с которой капитан сборной Франции сотрудничает уже несколько лет. Игроки посетили детскую больницу, где сыграли с маленькими пациентами в футбол.

Фанатов особенно впечатлил момент, когда Килиан дал совет ребенку перед тем, как малыш исполнил пенальти. А Хакими научил ребят своему фирменному празднованию.

Дети определенно были счастливы встретиться с футболистами «ПСЖ».

«Было приятно провести время с детьми, которым необходимо оставаться счастливыми. Мы так рады быть здесь. Надеюсь, что мы навестим ребят еще много раз», – поделился эмоциями Хакими.

А Мбаппе назвал детей, которые были с ним в одной команде, «своими лучшими игроками».

Здорово, что футбол может сделать больных детей немного счастливее.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий