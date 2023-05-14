🎥 Мбаппе и Хакими посетили детскую больницу, где сыграли с ребятами в футбол
Мбаппе и Хакими приняли участие в акции ассоциации Premiers de Cordée, с которой капитан сборной Франции сотрудничает уже несколько лет. Игроки посетили детскую больницу, где сыграли с маленькими пациентами в футбол.
Фанатов особенно впечатлил момент, когда Килиан дал совет ребенку перед тем, как малыш исполнил пенальти. А Хакими научил ребят своему фирменному празднованию.
Дети определенно были счастливы встретиться с футболистами «ПСЖ».
«Было приятно провести время с детьми, которым необходимо оставаться счастливыми. Мы так рады быть здесь. Надеюсь, что мы навестим ребят еще много раз», – поделился эмоциями Хакими.
А Мбаппе назвал детей, которые были с ним в одной команде, «своими лучшими игроками».
Здорово, что футбол может сделать больных детей немного счастливее.
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