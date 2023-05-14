Мбаппе и Хакими приняли участие в акции ассоциации Premiers de Cordée, с которой капитан сборной Франции сотрудничает уже несколько лет. Игроки посетили детскую больницу, где сыграли с маленькими пациентами в футбол.

Фанатов особенно впечатлил момент, когда Килиан дал совет ребенку перед тем, как малыш исполнил пенальти. А Хакими научил ребят своему фирменному празднованию.

Дети определенно были счастливы встретиться с футболистами «ПСЖ».

«Было приятно провести время с детьми, которым необходимо оставаться счастливыми. Мы так рады быть здесь. Надеюсь, что мы навестим ребят еще много раз», – поделился эмоциями Хакими.

А Мбаппе назвал детей, которые были с ним в одной команде, «своими лучшими игроками».

Здорово, что футбол может сделать больных детей немного счастливее.