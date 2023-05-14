На Национальном стадионе Раджамангала в Бангкоке 5 августа должен состояться Суперкубок Франции. Но соревнование находится под угрозой срыва.

L'Équipe со ссылкой на violets.com сообщает, что тайский организатор Суперкубка, группа Fresh Air Festival, отказался от участия в мероприятии. Мотивы такого решения пока неизвестны, но Профессиональной футбольной лиге Франции (LFP) теперь придется искать выход из сложившейся ситуации.

В Суперкубке встретятся «Тулуза», обладатель Кубка Франции, а также чемпион страны, вероятно, им станет «ПСЖ».

Возможно, соревнование придется и вовсе отменить. Но более вероятным кажется вариант с переносом матча за Суперкубок на грядущую зиму. Также будет необходимо договориться о проведении игры в другой стране.

По информации L'Équipe, тайский организатор пообещал LFP 4 млн евро, после расторжения соглашения лига получит компенсацию за понесенный ущерб. Источник добавляет, что за проведение Суперкубка в Таиланде лига могла получить самую внушительную сумму за период, когда соревнование проводилось за пределами Пятой республики.

В соцсетях болельщики задали справедливый вопрос: почему бы не провести Суперкубок, как и планировалось, летом, но во Франции?