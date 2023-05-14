Дурное влияние – в «ПСЖ» хотят положить конец дружбе Мбаппе и Хакими
Этим летом «Пари Сен-Жермен» может продать Ашрафа Хакими, поскольку некоторые в клубе считают, что он оказывает дурное влияние на Килиана Мбаппе, сообщает L’Equipe.
Хакими присоединился к парижанам из «Интера» за 70 миллионов евро в 2021 году. В своем первом сезоне он провел 41 матч за французских гигантов, забив четыре гола и сделав шесть результативных передач.
Игрок сборной Марокко помог «ПСЖ» выиграть Лигу 1 и Суперкубок Франции в свой первый сезон в Париже. Он может повторить успех и в этом сезоне: парижане уже выиграли Суперкубок и являются лидерами чемпионата.
Однако форма Хакими после чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре вызывает беспокойство. С декабря он был в стартовом составе «ПСЖ» только в 9 из 20 игр Лиги 1 из-за травм и дисквалификаций, ограничивающих его участие.
Защитник был удален всего на 20-й минуте матча «ПСЖ» против «Лорьяна» 30 марта. Команда Кристофа Галтье заплатила за его красную карточку, проиграв со счетом 3:1. Во вчерашнем матче с «Аяччо» история повторилась, и Хакими снова оставил команду в меньшинстве.
По словам вышеупомянутого источника, красные карточки Ашрафа Хакими вызывают раздражение у руководства клуба.
Хакими также переживает тяжелые времена за пределами поля: его брак с Хибой Абук закончился разводом. Он также находится под следствием после того, как в марте ему было предъявлено обвинение в изнасиловании.
Ни для кого не секрет, что Хакими близко дружит с Килианом Мбаппе. В «ПСЖ» считают, что 24-летний марокканец плохо влияет на приятеля. Пока планов избавиться от него нет, но если поступит выгодное предложение, то в клубе с радостью его рассмотрят.
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