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Дурное влияние – в «ПСЖ» хотят положить конец дружбе Мбаппе и Хакими

Ашраф Хакими Ашраф Хакими
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Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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Этим летом «Пари Сен-Жермен» может продать Ашрафа Хакими, поскольку некоторые в клубе считают, что он оказывает дурное влияние на Килиана Мбаппе, сообщает L’Equipe.

Хакими присоединился к парижанам из «Интера» за 70 миллионов евро в 2021 году. В своем первом сезоне он провел 41 матч за французских гигантов, забив четыре гола и сделав шесть результативных передач.

Игрок сборной Марокко помог «ПСЖ» выиграть Лигу 1 и Суперкубок Франции в свой первый сезон в Париже. Он может повторить успех и в этом сезоне: парижане уже выиграли Суперкубок и являются лидерами чемпионата.

Однако форма Хакими после чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре вызывает беспокойство. С декабря он был в стартовом составе «ПСЖ» только в 9 из 20 игр Лиги 1 из-за травм и дисквалификаций, ограничивающих его участие.

Защитник был удален всего на 20-й минуте матча «ПСЖ» против «Лорьяна» 30 марта. Команда Кристофа Галтье заплатила за его красную карточку, проиграв со счетом 3:1. Во вчерашнем матче с «Аяччо» история повторилась, и Хакими снова оставил команду в меньшинстве.

По словам вышеупомянутого источника, красные карточки Ашрафа Хакими вызывают раздражение у руководства клуба.

Хакими также переживает тяжелые времена за пределами поля: его брак с Хибой Абук закончился разводом. Он также находится под следствием после того, как в марте ему было предъявлено обвинение в изнасиловании.

Ни для кого не секрет, что Хакими близко дружит с Килианом Мбаппе. В «ПСЖ» считают, что 24-летний марокканец плохо влияет на приятеля. Пока планов избавиться от него нет, но если поступит выгодное предложение, то в клубе с радостью его рассмотрят.

1 комментарий

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Denis2403
Не Удивлюсь если мбаппе пойдет на это,уже предал мечту ради денег,так что мешает предать друга?полный бред
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