Ашраф Хакими гневно отреагировал на красную карточку против «Аяччо» - фото завирусилось в социальных сетях

Ашраф Хакими был в ярости после того, как его удалили с поля во время матча «ПСЖ» с «Аяччо», который закончился победой парижан 5:0.

На 77-й минуте встречи защитник «ПСЖ» в ходе массового конфликта, вызванного фолом на Лионеле Месси, толкнул в грудь хавбека Тома Мангани. Главный судья Пьер Геллуст показал Хакими красную карточку.

Ознакомившись с видеоповтором, рефери удалил и Мангани – за то, что он ударил Хакими по руке после толчка.

Марокканец поначалу отреагировал на решение судьи с кривой улыбкой. А французский телеканал Canal+ заснял проход Хакими по коридору.

«Это Франция», - саркастически говорил себе футболист.