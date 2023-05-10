ПСЖ
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ИИ составил символический состав «ПСЖ» всех времен. Туда попал только один игрок, которого подписали не катарцы

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Джанлуиджи Буффон Джанлуиджи Буффон
Тиаго Силва Тиаго Силва
Дани Алвес Дани Алвес
Марко Верратти Марко Верратти
Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович
Неймар Неймар
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Хавьер Пасторе Хавьер Пасторе
Футбол Футбол

А кто бы вошел в ваш список?

Нейросеть ChatGPT попросили собрать лучший состав «ПСЖ» всех времен, куда вошли лучшие игроки клуба за всю историю.

Искусственный интеллект посчитал, что лишь один футболист, выступавший за парижан до поглощения Катаром, достоин места в этом списке.

Состав «ПСЖ» всех времен, по версии ИИ:

Джанлуджи Буффон; Дани Алвес, Тиаго Силва, Маркиньос, Максвелл; Марко Верратти, Роналдиньо, Хавьер Пасторе; Златан Ибрагимович, Неймар, Килиан Мбаппе

Бернар Лама, Раи, Давид Жинола, Антуан Комбуаре, Тиаго Мотта или Педру Паулета на удивление не попали в список лучших игроков, по версии ChatGPT.

Но, с другой стороны, что можно ожидать от бездушной машины, которая судит о футболе только по цифрам?

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