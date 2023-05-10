А кто бы вошел в ваш список?

Нейросеть ChatGPT попросили собрать лучший состав «ПСЖ» всех времен, куда вошли лучшие игроки клуба за всю историю.

Искусственный интеллект посчитал, что лишь один футболист, выступавший за парижан до поглощения Катаром, достоин места в этом списке.

Состав «ПСЖ» всех времен, по версии ИИ:

Джанлуджи Буффон; Дани Алвес, Тиаго Силва, Маркиньос, Максвелл; Марко Верратти, Роналдиньо, Хавьер Пасторе; Златан Ибрагимович, Неймар, Килиан Мбаппе

Бернар Лама, Раи, Давид Жинола, Антуан Комбуаре, Тиаго Мотта или Педру Паулета на удивление не попали в список лучших игроков, по версии ChatGPT.

Но, с другой стороны, что можно ожидать от бездушной машины, которая судит о футболе только по цифрам?