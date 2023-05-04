9 комментариев

Сезон близится к завершению, а значит, совсем скоро откроется летнее трансферное окно.

Вокруг состава «ПСЖ» уже сейчас ходит много разговоров. Месси, вероятно, покинет столицу Франции. Вместе с аргентинцем уйти может и Неймар, который подвергается травле со стороны парижских ультрас.

Вызывает сомнения и позиция главного тренера. Результаты «ПСЖ» в этом сезоне трудно назвать выдающимися, у руководства появились вопросы к Гальтье. С каждым днем в прессе появляется все больше имен претендентов на роль сменщика Кристофа.

Команду, определенно, ожидают перестановки. Если все трансферные слухи окажутся правдой, то состав «ПСЖ» в следующем сезоне может выглядеть так:

Трансфер Шкриньяра – вопрос фактически решенный. Также парижане хотят укрепить защиту, подписав Люку Эрнандеса, он сможет добавить обороне решительности в необходимые моменты. Трио Маркиньоса, Шкриньяра и Эрнандеса выглядит заманчиво.

Мендеш с Хакими и так кажутся максимально надежными. В центре пару Верратти может составить Маркус Тюрам.

На позицию правого вингера идеально подойдет Мусса Диаби. Мбаппе хочет играть вместе с «девяткой», кто справится с этой задачей лучше, чем Осимхен?

На должность тренера у «ПСЖ» много претендентов. Но оптимальным вариантом кажется Жозе Моуринью, ведь руководство ищет именно такого наставника для своей команды.

Будет отлично, если парижане смогут осуществить хотя бы несколько из этих трансферов.

Как вам такой состав? А кого бы вы хотели видеть в «ПСЖ» в следующем сезоне?