ПСЖ
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Показываем на схеме, как может выглядеть состав «ПСЖ», если все трансферные слухи окажутся правдой

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Ашраф Хакими Ашраф Хакими
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Сезон близится к завершению, а значит, совсем скоро откроется летнее трансферное окно.

Вокруг состава «ПСЖ» уже сейчас ходит много разговоров. Месси, вероятно, покинет столицу Франции. Вместе с аргентинцем уйти может и Неймар, который подвергается травле со стороны парижских ультрас.

Вызывает сомнения и позиция главного тренера. Результаты «ПСЖ» в этом сезоне трудно назвать выдающимися, у руководства появились вопросы к Гальтье. С каждым днем в прессе появляется все больше имен претендентов на роль сменщика Кристофа.

Команду, определенно, ожидают перестановки. Если все трансферные слухи окажутся правдой, то состав «ПСЖ» в следующем сезоне может выглядеть так:

Трансфер Шкриньяра – вопрос фактически решенный. Также парижане хотят укрепить защиту, подписав Люку Эрнандеса, он сможет добавить обороне решительности в необходимые моменты. Трио Маркиньоса, Шкриньяра и Эрнандеса выглядит заманчиво.

Мендеш с Хакими и так кажутся максимально надежными. В центре пару Верратти может составить Маркус Тюрам.

На позицию правого вингера идеально подойдет Мусса Диаби. Мбаппе хочет играть вместе с «девяткой», кто справится с этой задачей лучше, чем Осимхен?

На должность тренера у «ПСЖ» много претендентов. Но оптимальным вариантом кажется Жозе Моуринью, ведь руководство ищет именно такого наставника для своей команды.

Будет отлично, если парижане смогут осуществить хотя бы несколько из этих трансферов.

Как вам такой состав? А кого бы вы хотели видеть в «ПСЖ» в следующем сезоне?

9 комментариев

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k_terekhov
Маркус Тюрам опорник?
Вы что там курите???
Даже на скрине указан его брат Кефрен из Ниццы
+7
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+7
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Lux_Vid Александров
ФМ - 2023/2024
+1
0
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pqb8ndqmrd
Ответ k_terekhov
Маркус Тюрам опорник? Вы что там курите??? Даже на скрине указан его брат Кефрен из Ниццы
Так тама первая буква не М а К, это полузащитник из Ниццы Кефрен Тюрам
+1
0
+1
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k_terekhov
Ответ pqb8ndqmrd
Так тама первая буква не М а К, это полузащитник из Ниццы Кефрен Тюрам
А я что написал?)
+1
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Valentin Grabenovsky
вератти если верит слухам тоже на выход
0
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AlexDeLarge
Пока не закончился евросезон, рассуждать о трансферах - глупо

Только навскидку, у ПСЖ сейчас 4-5 вариантов тренера на будущий сезон, а т.к.все люди именитые, трансферная политика будет строиться по предпочтениям

Одно можно сказать точно, работы будет очень много, в клубе нормально закрыты всего несколько позиций
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FEF2
Моуриньо без Матича?)
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прощай Роналду
Уйдёт Месси, возьмут хороших защитников и скажут вся проблема была в Месси)
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litric
Если это не слухи про Жозе, не утка, то я не хочу чтобы он уходил из Ромы(я не болела этого клуба). Мне нравится смотреть как Жозе чувствует себя в довольно таки среднем клубе и пытается переступать через трудности, это новый опыт для него мне кажется.

Но если он уйдет, то хотелось бы состав на уровне галактикоса, звездного, чтобы на каждой позиции топ.
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