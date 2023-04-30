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Хакими - лучший, Вератти - худший. Оценки игроков «ПСЖ» за матч с «Лорьяном»

Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Марко Верратти Марко Верратти
Ашраф Хакими Ашраф Хакими
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В рамках 33-го тура Лиги 1 «ПСЖ» принимал на своем поле «Лорьян».

Гости, занимающие 11-ю позицию в турнирной таблице, имели до игры с парижанами 5-матчевую серию без побед. К счастью жителей Бретани шестого матча не случилось.

«ПСЖ» пропустил первым, но сравнял уже через 15 минут, благодаря хитрому ходу Килиана Мбаппе. Однако столичной команде это не помогло - гости снова вышли вперед еще в первом тайме, а в конце матча сумели забить и третий гол.

«ПСЖ» прервал трехматчевую победную серию домашним поражением 1:3.

Лучшим игроком в составе парижан стал Марко Верратти, получивший 7,5 баллов от портала Sofascore.

Хуже всех себя проявил Ашраф Хакими, удаленный на 20-й минуте за две желтые карточки. Марокканец получил удручающие 3 балла.

Оценки основного состава «ПСЖ».

Оценки скамейке запасных.

3 комментария

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Александр Северный
тут всем нужно ставить - 0.0
тренера - в отставку
Месси - собирать чемоданы, будет идиотом если продлит контракт
ну а Мбаппе зря, что не перешёл в реал.
+3
0
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FC Barcelona 10
Заголовок...А может наоборот?)
+3
0
+3
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