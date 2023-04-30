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😡🐀🐢 Сплинтер - сенсей черепашек. Килиан Мбаппе забил «подлый гол» в матче с «Лорьяном». Все думали, что мяч не в игре

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Но не он.

Весьма курьезный гол был забит в матче 33 тура французской Лиги 1 между «ПСЖ» и «Лорьяном».

Нападающий парижан Килиан Мбаппе использовал хитрость и безалаберность голкипера «Лорьяна» Ивана Мвого, подобрав брошенный на землю мяч и отправив его в ворота.

Дело в том, что вратарь до последнего верил, будто арбитр назначил свободный удар. Но по какой-то неведомой причине Мвого не стал ждать свистка (или же подумал, что он был) и бросил мяч на газон, чем и воспользовался внимательный Мбаппе.

Что ж, в бою все средства хороши, особенно, когда ты уступаешь в счете. Мы же, такие голы, осуждаем, да?

5 комментариев

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s_h_a_m_a_n
А в чем "подлость"?
Это проблемы вратаря
+7
0
+7
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Hella black
Валет в своём стиле ( автор прим.ред.)
+1
0
+1
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Совесть Черданцева
Fellx, в удалении Хакими тоже Месси виноват?
+2
-2
0
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Имя Фамилия
Ответ Совесть Черданцева
Fellx, в удалении Хакими тоже Месси виноват?
А Хакими удалялся хоть раз до того как начал играть на фланге с лодырем меси?
+2
-2
0
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