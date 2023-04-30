Но не он.

Весьма курьезный гол был забит в матче 33 тура французской Лиги 1 между «ПСЖ» и «Лорьяном».

Нападающий парижан Килиан Мбаппе использовал хитрость и безалаберность голкипера «Лорьяна» Ивана Мвого, подобрав брошенный на землю мяч и отправив его в ворота.

Дело в том, что вратарь до последнего верил, будто арбитр назначил свободный удар. Но по какой-то неведомой причине Мвого не стал ждать свистка (или же подумал, что он был) и бросил мяч на газон, чем и воспользовался внимательный Мбаппе.

Что ж, в бою все средства хороши, особенно, когда ты уступаешь в счете. Мы же, такие голы, осуждаем, да?