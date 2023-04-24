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Шесть игроков за 40 млн евро😱«ПСЖ» выплатил колоссальную комиссию агентам

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Футбол Футбол

Национальная дирекция Франции по контролю за управлением профессиональными футбольными клубами (DNCG) опубликовала свой последний отчет о финансовом состоянии футбольных клубов страны в сезоне 2021/2022.

Затраты «ПСЖ» на зарплаты составили 729 млн евро, а убытки 368 млн, но есть ещё одна интересная графа — затраты на агентские сборы.

с 1 июля 2021 по 30 июня 2022 «ПСЖ» потратил на выплаты агентам и посредникам аж 40 млн евро. За это время парижане подписали Хакими, Нуну Мендеша, Месси, Рамоса, Доннарумму и Витинью. К примеру «Марсель» за этот период потратил на комиссионные около 10 млн, «Монако» и «Ренн» по 9 млн.

Цифра кажется внушительной даже на фоне предыдущих сезонов «ПСЖ»: сезон 2017/18 — 23 млн евро сезон 2018/19 — 25,8 млн евро сезон 2019/20 — 26,9 млн евро сезон 2020/21 — 28,45 млн евро сезон 2021/22 — 39,4 млн евро

2 комментария

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Hella black
Рынок диктует условия,хотите снимать сливки,готовьте карманы !
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Umar Yunuszoda
Мешок нефть
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