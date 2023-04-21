По информации Le Parisien, этим летом «ПСЖ» может расстаться с игроками, которые не проявят себя в оставшихся матчах. Среди прочих в зону риска попал Хуан Бернат.

После победы парижан над «Анжером» экс-защитник «Баварии» туманно высказался о своем будущем в столичном клубе. Слова Берната передает Сulture PSG:

«Я не знаю, что будет со мной в будущем. Когда сезон закончится, посмотрим, что произойдет. Для меня этот сезон был действительно сложным. Трудно войти в ритм, когда не играешь регулярно. Но когда я выхожу на поле, то выкладываюсь полностью в каждой игре. Посмотрим, что произойдет в будущем».

Контракт Хуана с «ПСЖ» рассчитан до июня 2025 года. Испанец уступил свое место в стартовом составе Мендешу и обычно появляется на поле, когда Нуну не может играть.

В этом сезоне Бернат провел за парижан 31 матч, записав на свой счет два гола и пять ассистов. Игра защитника ухудшилась после того, как он получил разрыв крестообразной связки и выбыл из строя на сезон 2020/21.

Как думаете, стоит ли «ПСЖ» летом попрощаться с Хуаном?