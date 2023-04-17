10 комментариев

Сейчас Ней светится от счастья.

Пост с соответствующей новостью выложила у себя на странице девушка нападающего «ПСЖ» Бруна Бьянкарди.

«Мы мечтаем о тебе, планируем твое появление и знаем, что ты появишься, чтобы сделать нашу любовь еще сильнее, а дни намного счастливее🙏🏻

Ты придешь в прекрасную семью к своему брату, бабушке, дяде и тете, которые уже тебя очень любят».

Приходи скорее, сынок, мы тебя очень ждем!❤️✨»

Также девушка процитировала Иеремию, стих 5: «Прежде неже мне создати тя во чреве, познах тя, и прежде неже изыти тебе из ложесн, освятих тя, пророка во языки поставих тя».

Бьянкарди и Неймар встречаются с 2020 года. Девушка родом из Бразилии, сейчас ей 29 лет, в ее инстаграме более 3.5 миллионов подписчиков.

В 2022 году пара объявила о расставании - как писали бразильские СМИ, Неймар изменил своей девушке во время карнавала на родине.

Но вскоре Бьянкарди выложила примирительный пост, а теперь у пары будет сын.