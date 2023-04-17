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У Неймара и его девушки будет сын: год назад они расстались якобы из-за измены бразильца😨

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Сейчас Ней светится от счастья.

Пост с соответствующей новостью выложила у себя на странице девушка нападающего «ПСЖ» Бруна Бьянкарди.

«Мы мечтаем о тебе, планируем твое появление и знаем, что ты появишься, чтобы сделать нашу любовь еще сильнее, а дни намного счастливее🙏🏻

Ты придешь в прекрасную семью к своему брату, бабушке, дяде и тете, которые уже тебя очень любят».

Приходи скорее, сынок, мы тебя очень ждем!❤️✨»

Также девушка процитировала Иеремию, стих 5: «Прежде неже мне создати тя во чреве, познах тя, и прежде неже изыти тебе из ложесн, освятих тя, пророка во языки поставих тя».

Бьянкарди и Неймар встречаются с 2020 года. Девушка родом из Бразилии, сейчас ей 29 лет, в ее инстаграме более 3.5 миллионов подписчиков.

В 2022 году пара объявила о расставании - как писали бразильские СМИ, Неймар изменил своей девушке во время карнавала на родине.

Но вскоре Бьянкарди выложила примирительный пост, а теперь у пары будет сын.

10 комментариев

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Hella black
У Нея всё хорошо в жизни,бабла валом,тусовки,тёлки-подруги,стримы и бла-бла-бла…
А ведь когда-то,был подающим надежды превзойти самого Пеле,Роналдо и Роналдинью !
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Бестрофейник 19/20
Год назад расстались, а теперь будет ребёнок 👏🏼
+9
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Женя Иванов
Столько хейта…Можно не любить Неймара, но тут про людей, а не футболистов…
Здоровья и сил женщине и растущему малышу
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Vladimir Genius
🙏🙏🙏
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denisques
Ответ Hella black
У Нея всё хорошо в жизни,бабла валом,тусовки,тёлки-подруги,стримы и бла-бла-бла… А ведь когда-то,был подающим надежды превзойти самого Пеле,Роналдо и Роналдинью !
Он еще ломается наверное специально чтобы своими делами вне футбола заниматься, чтобы не мешали эти дурацкие тренировки
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Виталий Поварещенков
Ответ Hella black
У Нея всё хорошо в жизни,бабла валом,тусовки,тёлки-подруги,стримы и бла-бла-бла… А ведь когда-то,был подающим надежды превзойти самого Пеле,Роналдо и Роналдинью !
Он не обязан оправдывать ожидания людей, он обязан отрабатывать зарплату. В жизни у каждого есть выбор: работать, надеясь оправдать свои и чужие ожидания или не напрягаться, довольствоваться малым, но жить в кайф
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rej1sta
Ответ Виталий Поварещенков
Он не обязан оправдывать ожидания людей, он обязан отрабатывать зарплату. В жизни у каждого есть выбор: работать, надеясь оправдать свои и чужие ожидания или не напрягаться, довольствоваться малым, но жить в кайф
Ну Неймар точно не довольствуется «малым». Просто живет так, как хочет, полностью согласен, что это выбор каждого и не обязан оправдывать чьи-то ожидания.
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