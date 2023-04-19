35 комментариев

«Вы не можете контролировать все в жизни». Бывшая жена Ашрафа Хакими прервала молчание, потеряв надежды на половину состояния футболиста
Модель и актриса Хиба Абук прокомментировала свой развод с игроком «Пари Сен-Жермен» Ашрафом Хакими. Абук подала на развод с марокканским футболистом и претендовал на половину его состояния.
Однако, Хакими подстраховался и все свои активы переписал на имя матери. Следовательно, Абук ничего не получит.
Хиба Абук отреагировала следующим заявлением:
«Помните, вы не можете контролировать все в жизни, но вы можете контролировать то, как вы на это реагируете. Отпустите потребность в совершенстве, примите красоту настоящего момента и верьте, что Вселенная вас поддерживает», - цитирует девушку The News International.
Видимо решила смириться и обрела дзен.
Если причина в этом, конечно
Изначально им «владеет» мать
Все контракты с матерью,а она (ее фирма) расплачивается с Хакими
Т.е в фирму ,в которой работает Хакими,платят миллион,что бы он месяц играл
Директор (его мать) отправляет его на работу на месяц,заплатив ему скажем 3000$
Уверен, что в судах хорошие юристы могут оспорить такую схему.