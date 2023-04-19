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«Вы не можете контролировать все в жизни». Бывшая жена Ашрафа Хакими прервала молчание, потеряв надежды на половину состояния футболиста

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Модель и актриса Хиба Абук прокомментировала свой развод с игроком «Пари Сен-Жермен» Ашрафом Хакими. Абук подала на развод с марокканским футболистом и претендовал на половину его состояния.

Однако, Хакими подстраховался и все свои активы переписал на имя матери. Следовательно, Абук ничего не получит.

Хиба Абук отреагировала следующим заявлением:

«Помните, вы не можете контролировать все в жизни, но вы можете контролировать то, как вы на это реагируете. Отпустите потребность в совершенстве, примите красоту настоящего момента и верьте, что Вселенная вас поддерживает», - цитирует девушку The News International.

Видимо решила смириться и обрела дзен.

35 комментариев

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Владимир Владимир
Ну и цирк, конечно. Не получилось отобрать половину состояния у мужа - живите настоящим, верьте во вселенную)

Если причина в этом, конечно
+46
-3
+43
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Azat Tezekbaev
Не получилось высосать 😂😂😂😂😂
+22
-3
+19
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Северный болельщик
Скачала фразу с интернета, похоже
+18
0
+18
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Scorpion
Ответ Azat Tezekbaev
Не получилось высосать 😂😂😂😂😂
зато получилось отсосать😂😂😂
+16
-2
+14
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Kexit Kexit
глубокомысленная чушь от очередной ТП
+13
-1
+12
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БолельщикСоСтажем
Любительница статусов ВКонтакте) вроде уже прошла инфа, что он тоже хочет половину её бабла?)
+5
0
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Сергей Михеев
А налоговики чего молчат? Или во Франции переписать свой доход на другого человека - это нормально?
+2
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Roostam Qwacker
Ответ Сергей Михеев
А налоговики чего молчат? Или во Франции переписать свой доход на другого человека - это нормально?
Там не переписано

Изначально им «владеет» мать
Все контракты с матерью,а она (ее фирма) расплачивается с Хакими
Т.е в фирму ,в которой работает Хакими,платят миллион,что бы он месяц играл
Директор (его мать) отправляет его на работу на месяц,заплатив ему скажем 3000$
+2
0
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Alibi Tasbau
Ответ Сергей Михеев
А налоговики чего молчат? Или во Франции переписать свой доход на другого человека - это нормально?
Хакими наемный работник у своей матери, правообладатель его мать
+3
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MarcoAsensio
Ауф конечно полнейший
+2
0
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Alar Asus
Представляю как у неё пригорело когда она узнала что ничего не получит )) Как же наивно было подавать на развод и требовать половину состояния не удостоверившись на ком эти средства. Она определённо научила своей тупостью других таких шкур, теперь они будут осмотрительнее
+3
-1
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Haci Ceferli
Хахахаха, становись в ряд с Эмбер Херд сучка😂😂😂
+2
-1
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Tomas Nepotrebko
Сомневаюсь, что все так просто, и что ее сообщение связано с дележкой денег.
Уверен, что в судах хорошие юристы могут оспорить такую схему.
+1
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Пацанчик реальный
Прочитал,что оказывается ей 36 лет,при том что Хакими 24!
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Ашот Камштович
Ответ Сергей Михеев
А налоговики чего молчат? Или во Франции переписать свой доход на другого человека - это нормально?
Налоговики молча завидуют
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Ашот Камштович
Ответ Tomas Nepotrebko
Сомневаюсь, что все так просто, и что ее сообщение связано с дележкой денег. Уверен, что в судах хорошие юристы могут оспорить такую схему.
На каждую хитрую гайку найдется крутой болт
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Ашот Камштович
Ответ Roman Afanas'ev
Вопрос отношения. Я бы отсудил эти деньги , чтоб неповадно было , но забирать бы не стал. Сделал бы жест доброй воли и вернул бы их ей. Но потраченные нервы не восстановить. Не думаю , что Ашраф святой и видимо мадам искала лишь повод , но по обоюдному согласию расходиться не хотела.
Жест доброй воли по отношению к кому? Не, они такое не ценят. Отсудить половину и отдать на благотворительность
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Roman Afanas'ev
Ответ Манучер Орзуев
Да нет это не правда половина её состояние это 3 миллиона а Хакими за 3 месяца заработает 3 ляма
Вопрос отношения. Я бы отсудил эти деньги , чтоб неповадно было , но забирать бы не стал. Сделал бы жест доброй воли и вернул бы их ей. Но потраченные нервы не восстановить. Не думаю , что Ашраф святой и видимо мадам искала лишь повод , но по обоюдному согласию расходиться не хотела.
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Манучер Орзуев
Ответ БолельщикСоСтажем
Любительница статусов ВКонтакте) вроде уже прошла инфа, что он тоже хочет половину её бабла?)
Да нет это не правда половина её состояние это 3 миллиона а Хакими за 3 месяца заработает 3 ляма
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Алимжан Ибрагимов
Ответ Alibi Tasbau
Вконтакте
одноклассники скорее всего
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Manny Legace
Ответ eraser2
В прямом человеческом смысле кинул супругу. Кстати, а почему вы НАДЕЕТЕСЬ, что Хакими отсудит еще что-то ? Что-то личное к этой даме? Или процент светит от общей суммы?
Потому что все нужно делать по закону. А если мы говорим о морали, о человеческом, то подавно не должен. Какая-то женщина с улицы не должна пожинать плоды многолетнего труда араба. К тому же, он потратил лучшие годы своей жизни, ублажая даму бальзаковскогою возраста. Считаю, что за это чисто по-человечески она должна перечислить половину своего состояния Хакими. Так будет справедливо)
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Ашот Камштович
Ответ Владимир Владимир
Ну и цирк, конечно. Не получилось отобрать половину состояния у мужа - живите настоящим, верьте во вселенную) Если причина в этом, конечно
Теперь вся надежда на то, что вселенная поможет отсудить)
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Ашот Камштович
Ответ Haci Ceferli
Хахахаха, становись в ряд с Эмбер Херд сучка😂😂😂
:) Их должно быть больше, это должно стать трендом
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Kermit
Там не только смирилась. Ещё, возможно, и половину своего придётся отдать.
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Ашот Камштович
Ответ Alibi Tasbau
Интересно, кто минусует?
Фемки
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