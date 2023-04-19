35 комментариев

Модель и актриса Хиба Абук прокомментировала свой развод с игроком «Пари Сен-Жермен» Ашрафом Хакими. Абук подала на развод с марокканским футболистом и претендовал на половину его состояния.

Однако, Хакими подстраховался и все свои активы переписал на имя матери. Следовательно, Абук ничего не получит.

Хиба Абук отреагировала следующим заявлением:

«Помните, вы не можете контролировать все в жизни, но вы можете контролировать то, как вы на это реагируете. Отпустите потребность в совершенстве, примите красоту настоящего момента и верьте, что Вселенная вас поддерживает», - цитирует девушку The News International.

Видимо решила смириться и обрела дзен.