Когда-то это должно было случиться.

Развод Ашрафа Хакими с женой - главная история дня.

Напомним, что жена марокканского футболиста подала на развод и потребовала половину имущества. Однако суд сообщил ей, что Ашраф ничем не владеет, поскольку все его имущество зарегистрировано на мать. Хакими получает в «ПСЖ» около 1 миллиона евро в месяц, но 80% из них уходит на счет его мамы.

Разумеется, такая впечатляющая новость не могла пройти мимо внимания аудитории соцсетей.

Спор получился горячий.

💭 Boomer Mays: «Если это не ее имущество, то почему она думает, что должна его получить?».

💭 Boomer Mays: «Почему они всегда хотят чего-то даром?».

💭 AYO: «Она подала на развод, потому что он ее обманул. Таким образом, она имеет право на половину его имущества в соответствии с законом. Почему люди считают ее охотницей за деньгами?»

🗯 Boomer Mays: «Потому что она хочет денег, которые она не заработала...».

💭 YS: «Я уверен, что это была идея его мамы еще до того, как он женился. Вот почему ты всегда должен слушать свою мать».

💭 Alain Alemany Arana: «Моя мама - мое королевство».

💭 Jay D. Cartere: «Хакими - легенда нашей церкви».

💭 Samuel Otigba: «Не все герои носят плащ, но некоторые носят хиджабы».

💭 IGZ: «Пришло время устроиться на работу?».

💭 Ricci Guarnaccio: «После того, как он изменил ей...».

🗯 Lord Of Warri: «Тогда почему она хочет деньги мошенника?».

🗯 Crystal Perez: «Потому что она была рядом с ним и оставалась его женой».

💭 Mr. Black: «Эндрю Тейт еще не выиграл битву против Греты Тунберг, в то время как Ашраф Хакими победил свою жену, даже не пытаясь. Кто главный G?».