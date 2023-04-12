Нейросеть ChatGPT назвала 10 лучших игроков «ПСЖ» в истории. Результат может удивить
Споры о лучших игроках в истории «ПСЖ» не утихают.
Некоторые поклонники клуба ностальгируют по парижанам до прихода шейхов, кого-то восхищают футболисты нынешнего состава команды Гальтье.
Журналисты Media Parisien решили покончить с этим спором, обратившись за помощью к нейросети ChatGPT. Результат может показаться неожиданным.
10 лучших игроков «ПСЖ» в истории по версии ChatGPT
- Златан Ибрагимович;
- Роналдиньо;
- Тиаго Силва;
- Джордж Веа;
- Давид Жинола;
- Раи;
- Педру Паулета;
- Джей-Джей Окоча;
- Марко Верратти;
- Эдинсон Кавани.
Искусственный интеллект сумел озадачить поклонников футбола. Особенно болельщиков удивило, что в список не попали нынешние звезды «ПСЖ» – Мбаппе и Неймар.
Делимся комментариями фанатов:
💭 «Мбаппе – лучшим бомбардир в истории клуба, но в рейтинг не попал».
💭 «Мбаппе и Неймар должны быть в списке. Килиан точно заслужил место больше, чем Верратти».
💭 «Зато теперь мы знаем, что нейросеть ничего не понимает в футболе!»
💭 «А как же Мбаппе, Ди Мария, Мотта и многие другие?»
💭 «Единственно верная вещь в этом топе – наличие в нем Златана. Все остальное – бред. Потому что я не вижу Килиана, Неймара, Мотты, Ди Марии, Максвелла...»
Одно очевидно точно – нейросеть так и не смогла разрешить спор фанатов.
А что об этом списке думаете вы? Кого бы вы в него добавили, а кого бы убрали?
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