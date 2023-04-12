Споры о лучших игроках в истории «ПСЖ» не утихают.

Некоторые поклонники клуба ностальгируют по парижанам до прихода шейхов, кого-то восхищают футболисты нынешнего состава команды Гальтье.

Журналисты Media Parisien решили покончить с этим спором, обратившись за помощью к нейросети ChatGPT. Результат может показаться неожиданным.

10 лучших игроков «ПСЖ» в истории по версии ChatGPT

Златан Ибрагимович;

Роналдиньо;

Тиаго Силва;

Джордж Веа;

Давид Жинола;

Раи;

Педру Паулета;

Джей-Джей Окоча;

Марко Верратти;

Эдинсон Кавани.

Искусственный интеллект сумел озадачить поклонников футбола. Особенно болельщиков удивило, что в список не попали нынешние звезды «ПСЖ» – Мбаппе и Неймар.

Делимся комментариями фанатов:

💭 «Мбаппе – лучшим бомбардир в истории клуба, но в рейтинг не попал».

💭 «Мбаппе и Неймар должны быть в списке. Килиан точно заслужил место больше, чем Верратти».

💭 «Зато теперь мы знаем, что нейросеть ничего не понимает в футболе!»

💭 «А как же Мбаппе, Ди Мария, Мотта и многие другие?»

💭 «Единственно верная вещь в этом топе – наличие в нем Златана. Все остальное – бред. Потому что я не вижу Килиана, Неймара, Мотты, Ди Марии, Максвелла...»

Одно очевидно точно – нейросеть так и не смогла разрешить спор фанатов.

А что об этом списке думаете вы? Кого бы вы в него добавили, а кого бы убрали?