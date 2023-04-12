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Нейросеть ChatGPT назвала 10 лучших игроков «ПСЖ» в истории. Результат может удивить

Роналдиньо Роналдиньо
Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович
Тиаго Силва Тиаго Силва
Джордж Веа Джордж Веа
Давид Жинола
Раи
Педру Паулета
Джей-Джей Окоча
Марко Верратти Марко Верратти
Эдинсон Кавани Эдинсон Кавани
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Споры о лучших игроках в истории «ПСЖ» не утихают.

Некоторые поклонники клуба ностальгируют по парижанам до прихода шейхов, кого-то восхищают футболисты нынешнего состава команды Гальтье.

Журналисты Media Parisien решили покончить с этим спором, обратившись за помощью к нейросети ChatGPT. Результат может показаться неожиданным.

10 лучших игроков «ПСЖ» в истории по версии ChatGPT

  • Златан Ибрагимович;
  • Роналдиньо;
  • Тиаго Силва;
  • Джордж Веа;
  • Давид Жинола;
  • Раи;
  • Педру Паулета;
  • Джей-Джей Окоча;
  • Марко Верратти;
  • Эдинсон Кавани.

Искусственный интеллект сумел озадачить поклонников футбола. Особенно болельщиков удивило, что в список не попали нынешние звезды «ПСЖ» – Мбаппе и Неймар.

Делимся комментариями фанатов:

💭 «Мбаппе – лучшим бомбардир в истории клуба, но в рейтинг не попал».

💭 «Мбаппе и Неймар должны быть в списке. Килиан точно заслужил место больше, чем Верратти».

💭 «Зато теперь мы знаем, что нейросеть ничего не понимает в футболе!»

💭 «А как же Мбаппе, Ди Мария, Мотта и многие другие?»

💭 «Единственно верная вещь в этом топе – наличие в нем Златана. Все остальное – бред. Потому что я не вижу Килиана, Неймара, Мотты, Ди Марии, Максвелла...»

Одно очевидно точно – нейросеть так и не смогла разрешить спор фанатов.

А что об этом списке думаете вы? Кого бы вы в него добавили, а кого бы убрали?

3 комментария

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DaleCo
У него базы пока не актуальные. Только до 2021 года, и то начиная с 2019 начинается путаться по фактам. Хотя, наличие Окочи не объяснит и это.
+2
0
+2
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Aleks.Kro
Ответ Segden
Хороший кейс. Надо смотреть как было промпт сформирован. Возможно в нём были ограничения типа то что сейчас это не история а настоящее. Вообщем надо было поиграть с запросом
но Вератти в списке, а он действующий игрок
+1
0
+1
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Segden
Хороший кейс. Надо смотреть как было промпт сформирован. Возможно в нём были ограничения типа то что сейчас это не история а настоящее. Вообщем надо было поиграть с запросом
+3
0
+3
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