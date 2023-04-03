Мбаппе на дне рождения ультрас «ПСЖ»: пришел с обвиняемым в изнасиловании Хакими, сказал пламенную речь, а потом жег фаеры🧨🔥😳
Килиан явно хочет быть «своим» для фанатов.
Килиан Мбаппе посетили мероприятие в честь 15-летия ультрас «ПСЖ» KST. Как сообщает GFFN, на праздновании Мбаппе произнес речь, в которой назвал текущий сезон не лучшим для команды.
«Это был не лучший сезон… Но мы намерены продолжать, чтобы успешно завершить его и выиграть лигу», – сказал форвард «ПСЖ» и сборной Франции, пришедший на мероприятие в компании Ашрафа Хакими.
А теперь в сети появилось видео с подробностями того, чем продолжилось празднование дня рождения – на нем Килиан прыгает вместе с фанатами, держа зажженный фаер в руках.
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