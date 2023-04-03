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Мбаппе на дне рождения ультрас «ПСЖ»: пришел с обвиняемым в изнасиловании Хакими, сказал пламенную речь, а потом жег фаеры🧨🔥😳

Ашраф Хакими Ашраф Хакими
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Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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Килиан явно хочет быть «своим» для фанатов.

Килиан Мбаппе посетили мероприятие в честь 15-летия ультрас «ПСЖ» KST. Как сообщает GFFN, на праздновании Мбаппе произнес речь, в которой назвал текущий сезон не лучшим для команды.

«Это был не лучший сезон… Но мы намерены продолжать, чтобы успешно завершить его и выиграть лигу», – сказал форвард «ПСЖ» и сборной Франции, пришедший на мероприятие в компании Ашрафа Хакими.

А теперь в сети появилось видео с подробностями того, чем продолжилось празднование дня рождения – на нем Килиан прыгает вместе с фанатами, держа зажженный фаер в руках.

4 комментария

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DynamoUfa
Вот кто Чег фаевы
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Vanek1411
Ну, вот мы наконец и узнали, кто конкретно чег фаевы.
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Артём Письменский
Les gars, qui a brûlé les torches ?
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я Руни купил
Почему у меня под этой новостью :
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