Эпизод был заигран, VAR не вмешался.

На 44-й минуте матча между «ПСЖ» и «Лионом» случился спорный эпизод. Защитник парижан Нуну Мендеш ворвался в штрафную, пытался прострелить на находящегося на дальней штанге Килиана Мбаппе, но мяч нашел не форварда, а руку Деяна Ловрена.

Мяч попал в кисть руки бывшего защитника «Зенита» и изменил траекторию. Главный судья матча Франсуа Летексье, несмотря на все требования игроков «ПСЖ», пенальти не поставил, а VAR решение арбитра не изменил.

А как вы думаете, стоило ли в данном случае назначать одиннадцатиметровый? Оставляйте ваше мнение в комментариях.