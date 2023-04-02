ПСЖ
Блог

Судья матча «ПСЖ» − «Лион» не увидел откровенную игру рукой. В своей штрафной ошибся Ловрен

Франсуа Летексье
видеоповторы видеоповторы
лига 1 Франция лига 1 Франция
ПСЖ ПСЖ
Лион Лион
Деян Ловрен Деян Ловрен
Нуну Мендеш Нуну Мендеш
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Эпизод был заигран, VAR не вмешался.

На 44-й минуте матча между «ПСЖ» и «Лионом» случился спорный эпизод. Защитник парижан Нуну Мендеш ворвался в штрафную, пытался прострелить на находящегося на дальней штанге Килиана Мбаппе, но мяч нашел не форварда, а руку Деяна Ловрена.

Мяч попал в кисть руки бывшего защитника «Зенита» и изменил траекторию. Главный судья матча Франсуа Летексье, несмотря на все требования игроков «ПСЖ», пенальти не поставил, а VAR решение арбитра не изменил.

А как вы думаете, стоило ли в данном случае назначать одиннадцатиметровый? Оставляйте ваше мнение в комментариях.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл Расенко
Даже магия Зенита, во Франции работает 🤣🤣🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
кто-то
По моему мнению, пенальти был, но имея в составе таких звёзд в нападении, как Месси и Мбаппе, надеяться на одиннадцатиметров нельзя
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман
ПСЖ, имея в составе Мбаппе и Месси только и надеются на пенку...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий