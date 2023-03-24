Некоторые источники сообщали, что летом Рабьо может покинуть «Ювентус» и присоединиться к «ПСЖ».

Кажется, полузащитник о возвращении в столицу Франции не думает. В интервью изданию Le Figaro Адриен туманно прокомментировал свое будущее:

«ПСЖ» был важным этапом в моей карьере, но я ушел в другой клуб, все сложилось хорошо. Что касается моего будущего, скажу честно, я ничего об этом не знаю. Мне нравится путешествовать. В Италии я чувствую себя очень хорошо. Эта страна мне нравится».

В этом сезоне Рабьо провел за «бьянконери» 33 матча, на счету полузащитника девять голов и четыре ассиста.

Команда Гальтье хочет укрепить полузащиту. Очевидно, вариант с трансфером Рабьо столичному клубу рассматривать смысла нет.

По информации La Gazetta dello Sport, «Ювентус» рассчитывает сохранить француза в команде, клуб готов повысить игроку зарплату.

Где Рабьо смотрелся ярче – в Париже или в Турине?