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«Важный этап в моей карьере»: Рабьо намекнул на то, что не собирается возвращаться в «ПСЖ»

Адриен Рабьо Адриен Рабьо
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Некоторые источники сообщали, что летом Рабьо может покинуть «Ювентус» и присоединиться к «ПСЖ».

Кажется, полузащитник о возвращении в столицу Франции не думает. В интервью изданию Le Figaro Адриен туманно прокомментировал свое будущее:

«ПСЖ» был важным этапом в моей карьере, но я ушел в другой клуб, все сложилось хорошо. Что касается моего будущего, скажу честно, я ничего об этом не знаю. Мне нравится путешествовать. В Италии я чувствую себя очень хорошо. Эта страна мне нравится».

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В этом сезоне Рабьо провел за «бьянконери» 33 матча, на счету полузащитника девять голов и четыре ассиста.

Команда Гальтье хочет укрепить полузащиту. Очевидно, вариант с трансфером Рабьо столичному клубу рассматривать смысла нет.

По информации La Gazetta dello Sport, «Ювентус» рассчитывает сохранить француза в команде, клуб готов повысить игроку зарплату.

Где Рабьо смотрелся ярче – в Париже или в Турине?

1 комментарий

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#Allegryout
Справедливости ради, и ты тоже не особо нужен ПСЖ, Адриен.
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