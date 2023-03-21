Грустное зрелище на поле.

В разговоре с The Guardian бывший защитник сборной Германии и «Баварии» Филипп Лам сказал, что нынешний «ПСЖ» непривлекательный и ему жаль болельщиков клуба.

Также немец похвалил семикратного обладателя «Золотого мяча», но сказал, что его навыки используются бесцельно.

«Игроки в «ПСЖ» не знают, как коллективно забивать голы и вообще как внести свой вклад. На «Альянц Арене» Месси выглядел отчаявшимся и беспомощным».

Филип также назвал клуб безвкусным и сказал, что симпатизирует болельщикам парижской команды.

«Фанатов «ПСЖ» можно только пожалеть. Их надежда на то, что что-то наконец сработает, умирает каждый год. Они наверняка верят во что-то другое. Несмотря на годы инвестиций, «ПСЖ» как никогда далек от любви. Эта непомерно дорогая команда напоминает роскошный универмаг, в котором демонстрируются драгоценные экспонаты, которыми все восхищаются и никто их не может себе позволить. Вот только это не гарантирует внимание и зрелищность, работает только экономно. Если тратить так много денег, но достигается что-то противоположное качеству, то это нехорошо».

Также Лам не забыл упомянуть звезду «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Килиан Мбаппе − это другая история. У него, несомненно, навыки мирового уровня, и он с легкостью играет в Лиге 1. Но его талант не раскрыт. В Мюнхене он постоянно ждал, когда мяч окажется в его ногах. Трудно представить, что его карьера расцвете в Париже».

В завершении бывший капитан сборной Германии также упомянул о том, что французский чемпион используется как политический инструмент Катара, но когда дело доходит до футбола, результат разочаровывает.

Фанаты «ПСЖ» поддержали мнение немецкого экс-футболиста:

💭 Честно говоря, я думаю, что это проблема «ПСЖ». Химии на самом деле нет. Если бы это было не так, они были бы силой, с которой нужно считаться.

💭 Полностью согласен с ним. Лам не сказал ничего нового, но очень больно видеть то, что замечают уже не только болельщики «ПСЖ».

💭 Это потому, что «ПСЖ» − это только Месси и Мбаппе, они единственные игроки, которые что-то делают. Защита и полузащита клуба действительно ужасны. «ПСЖ» должен перестать быть просто клубом с суператакой.