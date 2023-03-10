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Месси – лучший, Пембеле – худший: оценки игроков «ПСЖ» за матч против «Бреста»

Тимоте Пембеле Тимоте Пембеле
Кристоф Гальтье Кристоф Гальтье
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Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Лионель Месси Лионель Месси
Карлос Солер Карлос Солер
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В 27-м туре Лиги 1 «ПСЖ» отправился в гости к одному из аутсайдеров чемпионата Франции – «Бресту».

Всего за месяц парижане умудрились вылететь сразу из двух турниров. В феврале «Марсель» выбил «ПСЖ» из Кубка страны, а в марте столичный клуб уступил «Баварии» и покинул Лигу чемпионов. Теперь парижане претендуют лишь на чемпионство в Лиге 1.

Перед игрой с «Брестом» Кристоф Гальтье говорил о важности победы в чемпионате, но, видимо, до конца замотивировать своих игроков не сумел. Победа далась столичному клубу очень тяжело.

Парижане с первых секунд матча завладели игровой инициативой, но забить сумели лишь в концовке первого тайма. На 37-й минуте Мбаппе нанес сильный удар по воротам соперника, Бизот отбил мяч прямо перед собой. Солер сыграл на добивании, после его удара мяч от перекладины скакнул точно в ворота. Хозяева быстро сравняли счет. Мендеш потерял мяч, и игроки «Бреста» помчались в атаку. Онора показал впечатляющую проходку, убрал защитников «ПСЖ» и вогнал мяч под перекладину.

Во втором тайме «Брест» продолжил отчаянно сопротивляться натиску столичной команды. Парижане устроили бомбардировку в штрафной хозяев поля, но забить не получалось. В очередной раз на помощь Гальтье пришел Мбаппе. На 90-й Месси одной передачей вывел Килиана один на один с вратарем соперника. Мбаппе обыграл голкипера и забил в пустые.

Итоговый счет – 1:0 в пользу гостей. Парижане вырывают победу в тяжелой игре.

Оценки игроков «ПСЖ» за матч против «Бреста»

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Смотрели встречу? Почему парижанам так тяжело дался этот матч?

7 комментариев

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кто-то
И люди до сих пор говорят, что Месси - балласт Парижа
+2
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Caterina
Ответ Алибек Багаутдинов
Ромка наверное думает, что эти оценки составляет живой человек, а не запрограммированный бот)) может скажем ему…?
Вы этим птицам, которые стучат клювами по деревьям.... что-то умеете объяснять?)
+1
-1
0
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Роман
Ответ vwzx8mx5vh
Комментарий удален модератором
Себе их возьми это раз. Во-вторых пешеход весь матч проходил и был невидимкой. Но оценки на 2 балла выше чем у остальных.
+2
-2
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Айлин 1990
Ответ Алибек Багаутдинов
Ромка наверное думает, что эти оценки составляет живой человек, а не запрограммированный бот)) может скажем ему…?
Нет нет, не надо.
В школе ему так и так тяжко. Пусть хотя бы тут веселится.
+1
-2
-1
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Станислав Л
Месси первый по гол+пас и оценкам - это величие!
+6
-3
+3
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Алла Михайлова
Ответ Роман
Оценка 8.4 Аххаха Весь матч невидимка, зато очередные липовые оценки.
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Алибек Багаутдинов
Ромка наверное думает, что эти оценки составляет живой человек, а не запрограммированный бот)) может скажем ему…?
+3
-3
0
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vwzx8mx5vh
Ответ Роман
Оценка 8.4 Аххаха Весь матч невидимка, зато очередные липовые оценки.
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Роман
Оценка 8.4 Аххаха
Весь матч невидимка, зато очередные липовые оценки.
+3
-6
-3
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