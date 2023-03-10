7 комментариев

В 27-м туре Лиги 1 «ПСЖ» отправился в гости к одному из аутсайдеров чемпионата Франции – «Бресту».

Всего за месяц парижане умудрились вылететь сразу из двух турниров. В феврале «Марсель» выбил «ПСЖ» из Кубка страны, а в марте столичный клуб уступил «Баварии» и покинул Лигу чемпионов. Теперь парижане претендуют лишь на чемпионство в Лиге 1.

Перед игрой с «Брестом» Кристоф Гальтье говорил о важности победы в чемпионате, но, видимо, до конца замотивировать своих игроков не сумел. Победа далась столичному клубу очень тяжело.

Парижане с первых секунд матча завладели игровой инициативой, но забить сумели лишь в концовке первого тайма. На 37-й минуте Мбаппе нанес сильный удар по воротам соперника, Бизот отбил мяч прямо перед собой. Солер сыграл на добивании, после его удара мяч от перекладины скакнул точно в ворота. Хозяева быстро сравняли счет. Мендеш потерял мяч, и игроки «Бреста» помчались в атаку. Онора показал впечатляющую проходку, убрал защитников «ПСЖ» и вогнал мяч под перекладину.

Во втором тайме «Брест» продолжил отчаянно сопротивляться натиску столичной команды. Парижане устроили бомбардировку в штрафной хозяев поля, но забить не получалось. В очередной раз на помощь Гальтье пришел Мбаппе. На 90-й Месси одной передачей вывел Килиана один на один с вратарем соперника. Мбаппе обыграл голкипера и забил в пустые.

Итоговый счет – 1:0 в пользу гостей. Парижане вырывают победу в тяжелой игре.

Оценки игроков «ПСЖ» за матч против «Бреста»

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