24 комментария

Сплошное разочарование.

«ПСЖ» выпал из гонки за трофей Лиги чемпионов, проиграв в 1/8 финала «Баварии» по итогам двух матчей (0:1, 0:2).

После первого матча у парижан был шанс отыграться, но во второй игре они не смогли реабилитироваться. Лучшие моменты команде подарил Рамос, но мюнхенцы каждый раз спасали свои ворота, за это он и получил высокую оценку от портала SofaScore.

Перейра тоже отличился, упорно отбирая мяч у соперников, что доказывает его статистика. Никто из «ПСЖ» не бился так отчаянно, как он.

Давайте взглянем на оценки всех игроков французского клуба:

А также на показатели всей команды («ПСЖ» в правой колонке):

А кого вы считаете ответственным за это поражение?