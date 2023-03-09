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Перейра и Рамос ― лучшие. Оценки игроков «ПСЖ» за матч с «Баварией»

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Сплошное разочарование.

«ПСЖ» выпал из гонки за трофей Лиги чемпионов, проиграв в 1/8 финала «Баварии» по итогам двух матчей (0:1, 0:2).

После первого матча у парижан был шанс отыграться, но во второй игре они не смогли реабилитироваться. Лучшие моменты команде подарил Рамос, но мюнхенцы каждый раз спасали свои ворота, за это он и получил высокую оценку от портала SofaScore.

Перейра тоже отличился, упорно отбирая мяч у соперников, что доказывает его статистика. Никто из «ПСЖ» не бился так отчаянно, как он.

Давайте взглянем на оценки всех игроков французского клуба:

А также на показатели всей команды («ПСЖ» в правой колонке):

А кого вы считаете ответственным за это поражение?

24 комментария

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vwzx8mx5vh
Ответ Wild91688
Вуахахах,у месси 6.9,за что,потом говорят что его не тянут
Ну зайди на хусеоред и посмотри ттд игроков
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Меган Лайф
Ответ прощай Роналду
Дно дна выиграл победитель дна) какая разница сколько пенок, не надо было фолить и пенок не было бы) по игре победители дна размазали всех и заслуженно победили, остальное не важно) бил бы пенки какой нибудь МакАлистер о них и речи бы не было)
Точно. Все пенки - заслуга месси, он силой мысли заставил дембеле толкать ди Марию, когда тот был за линией ворот. А уж про пенку с хорватами и говорить не стоит. Инопланетянин! (правда к футболу отношения не имеет, поэтому 7 лет мимо финала лч)
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прощай Роналду
Ответ Меган Лайф
Кубок Америки - соревнование дна. На чм сколько пенок била Аргентина?
Дно дна выиграл победитель дна) какая разница сколько пенок, не надо было фолить и пенок не было бы) по игре победители дна размазали всех и заслуженно победили, остальное не важно) бил бы пенки какой нибудь МакАлистер о них и речи бы не было)
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Меган Лайф
Ответ прощай Роналду
Кубок Америки и ЧМ тоже Хави Иньеста тащили?) что еще? Не сделал хет-трик Дамаку? 🤣
Кубок Америки - соревнование дна. На чм сколько пенок била Аргентина?
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прощай Роналду
Ответ Меган Лайф
Да, да. В 2023 требовать от напа (причём даже не ЦФ) отработки в прессинге и обороне - оскорбительно, я понимаю. И никого не смущает, что "goat" ни разу не сыграл в финале лч со времен, как отклеились хави с иньестой.
Кубок Америки и ЧМ тоже Хави Иньеста тащили?) что еще? Не сделал хет-трик Дамаку? 🤣
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прощай Роналду
Ответ кто-то
На самом деле Месси показывал такой футбол, насколько это позволяла Бавария. Весь ПСЖ играл настолько, насколько позволяла играть Баварии. Но даже при этом аргентинец смотрелся прилично и пытался атаковать, хоть это и было сложно, даже в защиту отходил. Но людям всё равно. Во всех бедах виноват Месси! Ничья - виноват Месси. Поражение - виноват Месси. Победа без голов аргентинца - виноват Месси. Победа с голами - помог судья и вообще всё подстроено и куплено
Даже сейчас шутят про пенальти, безголовые, он же даже не пенальтист в ПСЖ 💪🏻🤣
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прощай Роналду
Ответ Нефанатик
Постоянные потери в центре поля и несколько закидушек в надежде на скорость Мбаппе - если это в твоем понимании "руководить центром" то, у тебя проблемы по серьезнее чем у тех, кто непонятно чем смотрели матч
Сказал лучший персофан аргентинца, у тебя проблемы со дня рождения Месси) постоянные потери, через очки смотри футбол а не через очкацепс)
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Меган Лайф
Ответ прощай Роналду
Может ещё на ворота встать? В защиту он не раз возвращался и помогал
Да, да. В 2023 требовать от напа (причём даже не ЦФ) отработки в прессинге и обороне - оскорбительно, я понимаю. И никого не смущает, что "goat" ни разу не сыграл в финале лч со времен, как отклеились хави с иньестой.
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прощай Роналду
Ответ Меган Лайф
Есть. Где месси был в моментах, когда забивались голы? Почему мюллер, шупо-мотинг отыгрывают в обороне, а он нет? 8 прямых потерь мяча в борьбе и полное отсутствие игры во втором тайме. 81% успешных пасов (уровень кокорина). Ну и конечно 0 опасных ударов
Может ещё на ворота встать? В защиту он не раз возвращался и помогал
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Нефанатик
После каждого провала Барсы тех лет, ПСЖ двух последних всех турниров со сборной, кроме этого сомнительного ЧМ, персофаны Месси с пеной у рта начинают защищать своего идола)) Ребята, посмотрите на себя со стороны. Ты рвете свои попки за человека который о вашем существовании ничего не знает
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Нефанатик
Ответ прощай Роналду
Они видят только графу голы у Месси, нет голов и он дно, он хоть как-то руководил в центре где был полный хаос, жаль Витинью, итак не лучшие игры провел последние и тут так не фортануло
Постоянные потери в центре поля и несколько закидушек в надежде на скорость Мбаппе - если это в твоем понимании "руководить центром" то, у тебя проблемы по серьезнее чем у тех, кто непонятно чем смотрели матч
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кто-то
Ответ прощай Роналду
Они видят только графу голы у Месси, нет голов и он дно, он хоть как-то руководил в центре где был полный хаос, жаль Витинью, итак не лучшие игры провел последние и тут так не фортануло
На самом деле Месси показывал такой футбол, насколько это позволяла Бавария. Весь ПСЖ играл настолько, насколько позволяла играть Баварии. Но даже при этом аргентинец смотрелся прилично и пытался атаковать, хоть это и было сложно, даже в защиту отходил. Но людям всё равно. Во всех бедах виноват Месси! Ничья - виноват Месси. Поражение - виноват Месси. Победа без голов аргентинца - виноват Месси. Победа с голами - помог судья и вообще всё подстроено и куплено
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Нефанатик
6.9 пешеходу за то, что не мешал?
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кто-то
Ответ Дима Руденков
Да они игроков кроме Месси не знают. Просто большинство мамкины эксперты, которые даже матчей не смотрят. PS. Просто если комментарий меньше трёх строчек и в нем с первого слова, кого то прямо оскорбляют, это школьники. Смело скипай)
Из-за этих школьников даже комментарии смотреть не хочется, 99% комментариев по типу «Где Пепси», «Где тот самый пенальтист ЧМ» - это только самые безобидные.В остальном-просто оскорбления и всё.
Одно слово-стадо.
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Меган Лайф
Ответ прощай Роналду
И что? Есть конкретные предьявы по игре Месси? Если да то не знаю чем матч смотрел
Есть. Где месси был в моментах, когда забивались голы? Почему мюллер, шупо-мотинг отыгрывают в обороне, а он нет? 8 прямых потерь мяча в борьбе и полное отсутствие игры во втором тайме. 81% успешных пасов (уровень кокорина). Ну и конечно 0 опасных ударов
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прощай Роналду
Ответ Меган Лайф
Написал человек, с игроком верблюд-лиги в нике
И что? Есть конкретные предьявы по игре Месси? Если да то не знаю чем матч смотрел
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прощай Роналду
Ответ кто-то
Согласен, при каждом поражении винят Месси, а других вообще не замечают. Например, Вератти, который гол привёз, или Мбаппе, которых всех мотивировал, а в итоге ничего не показал. Даже комментатор подчеркнул, что Месси нормально играет, но люди всё равно винят только аргентинца, даже стате и рейтингу не верят
Они видят только графу голы у Месси, нет голов и он дно, он хоть как-то руководил в центре где был полный хаос, жаль Витинью, итак не лучшие игры провел последние и тут так не фортануло
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Дима Руденков
Ответ кто-то
Согласен, при каждом поражении винят Месси, а других вообще не замечают. Например, Вератти, который гол привёз, или Мбаппе, которых всех мотивировал, а в итоге ничего не показал. Даже комментатор подчеркнул, что Месси нормально играет, но люди всё равно винят только аргентинца, даже стате и рейтингу не верят
Да они игроков кроме Месси не знают. Просто большинство мамкины эксперты, которые даже матчей не смотрят.
PS. Просто если комментарий меньше трёх строчек и в нем с первого слова, кого то прямо оскорбляют, это школьники. Смело скипай)
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кто-то
Ответ прощай Роналду
Месси вместо 6.9 надо было написать "виноват" или 8зм, чтобы хейтерки кайфанули) говорят он закончился как футболист а сами следят за его матчами, слухами, новостями, фото, видео, ночами не спят не зная как он там, где, что поел! 💪🏻🤣
Согласен, при каждом поражении винят Месси, а других вообще не замечают. Например, Вератти, который гол привёз, или Мбаппе, которых всех мотивировал, а в итоге ничего не показал. Даже комментатор подчеркнул, что Месси нормально играет, но люди всё равно винят только аргентинца, даже стате и рейтингу не верят
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Меган Лайф
Ответ прощай Роналду
Месси вместо 6.9 надо было написать "виноват" или 8зм, чтобы хейтерки кайфанули) говорят он закончился как футболист а сами следят за его матчами, слухами, новостями, фото, видео, ночами не спят не зная как он там, где, что поел! 💪🏻🤣
Написал человек, с игроком верблюд-лиги в нике
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прощай Роналду
Месси вместо 6.9 надо было написать "виноват" или 8зм, чтобы хейтерки кайфанули) говорят он закончился как футболист а сами следят за его матчами, слухами, новостями, фото, видео, ночами не спят не зная как он там, где, что поел! 💪🏻🤣
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Меган Лайф
Оценки странные ну да пофиг - непонятно что вообще оценивать было. Псж пол матча не играли
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Arthur Jacob
Ответ Wild91688
Вуахахах,у месси 6.9,за что,потом говорят что его не тянут
Месси Месси Месси… понято, что там по Мбаппе ?)
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Wild91688
Вуахахах,у месси 6.9,за что,потом говорят что его не тянут
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