Очередной вылет на ранней стадии плей-офф ЛЧ.

За последние три года «ПСЖ» и «Бавария» встречались шесть раз. На счету немецкого клуба четыре победы, а французский клуб победил дважды.

Интересно, что пять из семи последних голов в ворота «ПСЖ» в Лиге чемпионов забивали футболисты, которые раньше играли за этот клуб.

🔵Эрик Шупо-Мотинг ⚽️⚽️⚽️

🔵 Кингсли Коман ⚽️⚽️

23 августа 2020 года. «ПСЖ» − «Бавария» 0:1 ( Коман )

7 апреля 2021 года. «Бавария» − «ПСЖ» 2:3 ( Шупо-Мотинг , Мюллер)

13 апреля 2021 года. «ПСЖ» − «Бавария» 0:1 ( Шупо-Мотинг )

14 февраля 2023 года. «ПСЖ» − «Бавария» 0:1 ( Коман )

8 марта 2023 года. «Бавария» − «ПСЖ» 2:0 ( Шупо-Мотинг , Гнабри)

Видимо стоит придержать в следующий раз таких игроков у себя.