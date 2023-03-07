Месть бывших. В последних матчах «ПСЖ» против «Баварии», почти всегда в ворота французов забивают экс-игроки парижан
Очередной вылет на ранней стадии плей-офф ЛЧ.
За последние три года «ПСЖ» и «Бавария» встречались шесть раз. На счету немецкого клуба четыре победы, а французский клуб победил дважды.
Интересно, что пять из семи последних голов в ворота «ПСЖ» в Лиге чемпионов забивали футболисты, которые раньше играли за этот клуб.
🔵Эрик Шупо-Мотинг ⚽️⚽️⚽️
🔵 Кингсли Коман ⚽️⚽️
23 августа 2020 года. «ПСЖ» − «Бавария» 0:1 (Коман)
7 апреля 2021 года. «Бавария» − «ПСЖ» 2:3 (Шупо-Мотинг, Мюллер)
13 апреля 2021 года. «ПСЖ» − «Бавария» 0:1 (Шупо-Мотинг)
14 февраля 2023 года. «ПСЖ» − «Бавария» 0:1 (Коман)
8 марта 2023 года. «Бавария» − «ПСЖ» 2:0 (Шупо-Мотинг, Гнабри)
Видимо стоит придержать в следующий раз таких игроков у себя.
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