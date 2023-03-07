Марокканцу уже предъявлены официальные обвинения.

В конце февраля стало известно, что Ашрафа обвиняют в совершении изнасилования. 24-летняя девушка приехала к футболисту домой на вызванном им такси. В доме футболиста «ситуация вышла из-под контроля», игрок начал целовать гостью в губы, снимать с нее одежду и ласкать грудь, несмотря на протесты. Также Хакими совершил проникновение в нее пальцами.

Все это произошло без согласия девушки. Она оттолкнула его и смогла отправить сообщение другу, который приехал забрать ее.

Как сообщает AFP, футболисту уже предъявлены официальные обвинения в изнасиловании 24-летней девушки. 2 марта Хакими допросили. После этого судья предъявил ему обвинения и поместил под судебный надзор.

Мама Ашрафа Саида Му, про которую весь мир узнал после мундиаля в Катаре, впервые прокомментировала обвинения сына.

«Мое сердце говорит мне, что мой сын невиновен и отлично воспитан. Он не заслуживает того, что с ним произошло. Я спросила его о случившемся, и он поклялся мне, что невиновен».

Напомним, что Хакими женат на испанской актрисе Хибе Абук, у них двое сыновей.