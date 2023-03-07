ПСЖ
Блог

Мама Хакими впервые прокомментировала обвинения сына в изнасиловании - именно к ней Ашраф поднимался на трибуны после каждого матча ЧМ-2022😔😔😔

Клубы Клубы
Ашраф Хакими Ашраф Хакими
ПСЖ ПСЖ
Футбол Футбол

Марокканцу уже предъявлены официальные обвинения.

В конце февраля стало известно, что Ашрафа обвиняют в совершении изнасилования. 24-летняя девушка приехала к футболисту домой на вызванном им такси. В доме футболиста «ситуация вышла из-под контроля», игрок начал целовать гостью в губы, снимать с нее одежду и ласкать грудь, несмотря на протесты. Также Хакими совершил проникновение в нее пальцами.

Все это произошло без согласия девушки. Она оттолкнула его и смогла отправить сообщение другу, который приехал забрать ее.

Как сообщает AFP, футболисту уже предъявлены официальные обвинения в изнасиловании 24-летней девушки. 2 марта Хакими допросили. После этого судья предъявил ему обвинения и поместил под судебный надзор.

Мама Ашрафа Саида Му, про которую весь мир узнал после мундиаля в Катаре, впервые прокомментировала обвинения сына.

«Мое сердце говорит мне, что мой сын невиновен и отлично воспитан. Он не заслуживает того, что с ним произошло. Я спросила его о случившемся, и он поклялся мне, что невиновен».

Напомним, что Хакими женат на испанской актрисе Хибе Абук, у них двое сыновей.  

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Ларин
Ответ Gon3a1e5@mail.ru
Господи одно и тоже. Либо футболисты маньяки какие-то либо бабы дуры
все проще люди любят деньги.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
urist343
а он точно маму целовал? а не мужика переодетого?
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gon3a1e5@mail.ru
Господи одно и тоже. Либо футболисты маньяки какие-то либо бабы дуры
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Апач
Ехала попить чай, понимаешь ли, вечером к половозрелому мужику на вызванном им для нее такси. А он тут начал ласкать грудь и целовать в губы. И ладно если бы 16летняя такую историю рассказала бы.
Ужас если честно, сейчас после близости более-менее успешного мужика по сути любая женщина может если не засудить, то точно опорочить на весь мир. И презумпция невиновности ни хрена не работает.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий