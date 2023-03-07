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👏Достойный поступок. Мбаппе отдал футболку со своего исторического матча игроку «Нанта», который недавно потерял дочь

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Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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Достойный поступок достойного человека.

После игры против «Нанта» (4:2) форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе нашел коллегу Игнатиуса Ганаго и отдал ему свою футболку, которая стала исторической − именно в ней был установлен рекорд. Игроки тепло обнялись и француз сказал несколько слов. У форварда «Нанта» две недели назад умерла дочь и таким образом Мбаппе выразил свою поддержку.

В этом матче Килиан побил рекорд результативности в истории парижского клуба. Он забил 201-й мяч за команду и обогнал Эдинсона Кавани. Ганаго также отличился в этой игре.

Дочь Игнатиуса Ганаго Хлоя трагически скончалась в прошлом месяце в возрасте пяти лет после болезни. Из-за этого ужасного события игрок был вынужден пропустить матч Лиги Европы против «Ювентуса».

1 комментарий

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Пацанчик реальный
Молодец Мбаппе,хороший поступок!Ганаго желаю преодолеть это горе,родители не должны хоронить детей!Пусть девочка покоится с миром,она теперь в лучшем месте!
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