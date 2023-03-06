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«Он наследник Месси и Роналду». Французский эксперт высоко оценил возможности Мбаппе

Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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Лионель Месси Лионель Месси
Даниэль Браво
Футбол Футбол

Молодой француз творит историю.

Чемпион Европы и бывший игрок «ПСЖ», а сейчас эксперт beIN Sports Даниэль Браво сильно впечатлен игрой форварда Килиана Мбаппе:

«Килиан Мбаппе − наследник Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Сегодня он лучший игрок в мире. Он настолько умен, что знает, что ему нужно сделать, чтобы стать лучше. Поэтому мы не знаем, где его предел».

Действительно, никто не может себе представить, на что способен Донателло. Ему всего 24 года, а он уже стал лидером «ПСЖ» и сборной Франции. В этом сезоне Мбаппе в Лиге 1 провел 22 матча и забил 18 голов. За сборную Франции на ЧМ-2022 в Катаре Килиан забил 8 мячей, но несмотря на хет-трик в финале, проиграл Аргентине.

3 комментария

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udiekemen
Ответ Игорь Климов
Наследника у Лео Месси не будет, Лео единственный такой уникальный и универсальный футболист.
🗿ору
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0
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Игорь Климов
Наследника у Лео Месси не будет, Лео единственный такой уникальный и универсальный футболист.
0
-2
-2
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Hella black
Будущее за 🐢 🥷
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