Молодой француз творит историю.

Чемпион Европы и бывший игрок «ПСЖ», а сейчас эксперт beIN Sports Даниэль Браво сильно впечатлен игрой форварда Килиана Мбаппе:

«Килиан Мбаппе − наследник Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Сегодня он лучший игрок в мире. Он настолько умен, что знает, что ему нужно сделать, чтобы стать лучше. Поэтому мы не знаем, где его предел».

Действительно, никто не может себе представить, на что способен Донателло. Ему всего 24 года, а он уже стал лидером «ПСЖ» и сборной Франции. В этом сезоне Мбаппе в Лиге 1 провел 22 матча и забил 18 голов. За сборную Франции на ЧМ-2022 в Катаре Килиан забил 8 мячей, но несмотря на хет-трик в финале, проиграл Аргентине.