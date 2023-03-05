В Париже «ПСЖ» уступил «Баварии» в первом матче плей-офф Лиги чемпионов со счетом 0:1. Ответная встреча команд пройдет 8 марта на «Альянц Арене».

По информации издания RMC Sport, в Мюнхен отправятся примерно 3 800 фанатов «ПСЖ». Но на пути болельщиков в столицу Баварии могут встать трудности.

7 марта во Франции будет объявлена всеобщая бессрочная забастовка против пенсионной реформы. Издание Le Parisien сообщает, что межпрофсоюз государственной железнодорожной компании SNCF был первым, кто призвал своих сотрудников присоединиться к акции.

Министр транспорта Франции Клеман Бон полагает, что общественный транспорт в Пятой республике будет работать с ограничениями, а 7 марта чиновник назвал «одним из самых сложных дней, которые когда-либо были».

Но парижские ультрас нашли выход из ситуации. Представитель движения Collectif Ultras Paris в беседе с журналистами RMC Sport рассказал, что фанаты планируют добираться до Мюнхена на машинах и арендованных автобусах, которые отправятся в Баварию в ночь с понедельника на вторник.

Парижанам поддержка фанатов будет просто необходима.