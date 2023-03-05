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«Играть здесь - это привилегия. Результат игры с «Баварией» не повлияет на мое будущее в клубе». Первые слова Мбаппе после исторического рекорда в «ПСЖ»

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Килиан остается?

В субботу Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ», забив свой 201-й гол за парижан в ворота «Нанта».

Таким образом, 24-летний нападающий обошел Эдинсона Кавани, который имеет на своем счету 200 забитых мячей.

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Килиан прокомментировал свой рекорд:

«Я знал, что побью рекорд по количеству забитых мячей. Играть здесь - это привилегия. Я пришел сюда молодым игроком. Я также многому научился здесь, как мужчина. Играть в «ПСЖ», тем более для меня, как парижанина по рождению, особенно».

По поводу предстоящего матча с «Баварией» и «Золотом мяче»:

«Я не думаю, что результат игры с «Баварией» повлияет на мое будущее в клубе. Я здесь очень счастлив и по-настоящему наслаждаюсь игрой за «ПСЖ».

Является ли «Золотой мяч» одной из моих целей в этом сезоне? Конечно.... «Золотой мяч» - это всегда цель... На данный момент это не приоритет, но он в моей голове».

1 комментарий

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Bolvan
Красавец
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