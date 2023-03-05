В 26-м туре Лиги 1 «ПСЖ» принимал в гостях «Нант».

Уже к 17-й минуте встречи парижане лидировали со счетом 2:0. Сперва отличился Лео Месси, совершив 1000-е результативное действие на клубном уровне. Затем Хаджам отправил мяч в собственные ворота.

В концовке тайма «Нант» решил мощно вернуться в игру. На 31-й минуте забил Блас, а следом отличился Ганаго. Правда, поклонникам столичной команды показалось, что Игнатиус нарушил правила, но мяч все же был засчитан.

Парижане перевернули игру во втором тайме. На 60-й минуте Мбаппе отдал идеальную передачу в центр штрафной, где Перейра, обыграв соперника, головой отправил мяч в угол ворот «Нанта». Точку в противостоянии уже в добавленное время поставил Мбаппе. С передачи Пембеле Килиан забил точно в уголок.

Этот мяч сделал нападающего лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ». Как хорошо, что на игру Мбаппе вышел в особых бутсах!

Итоговый счет – 4:2. Парижане вырывают победу и начинают подготовку к выезду в Мюнхен.

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