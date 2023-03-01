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«Он забил мне четыре мяча». Мартинес признался, что сказал Мбаппе после финала ЧМ-2022

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Вратарь Аргентины и «Астон Виллы» показал себя с неожиданной стороны.

Когда сборная Аргентины победила в финале чемпионата мира в Катаре сборную Франции, камера выловила опустошенного Килиана Мбаппе, который сидел на газоне. К нему подошел один из героев финала − вратарь Эмилиано Мартинес. Он что-то сказал французу и явно пытался его утешить. Сегодня Мартинес рассказал, что же он произнес.

«Я сказал ему встать и думать о будущем, что он не должен лежать на газоне, а гордиться игрой, которую он провел, и это правда − сказал Мартинес TyC Sports, — Он забил мне четыре мяча (три во время игры и один послематчевый пенальти). Тот, кто действительно должен лежать на газоне, так это я».

Вратарь сборной Аргентины и «Астон Виллы» стал героем серии послематчевых пенальти − удар Кингсли Комана он отразил, а Орельена Тчуамени заставил промахнуться. Килиан Мбаппе сделал в финале хет-трик (два раза реализовал пенальти).

Эмилиано Мартинес также запомнился своими странными выходками. Он часто провоцировал игроков, особенно во время исполнения пенальти. Также аргентинец непристойно позировал с «Золотой перчаткой», которую ему вручили за титул лучшего вратаря турнира. Кроме этого Эми в раздевалке «похоронил» Мбаппе, а в Аргентине издевался над его фигуркой.

Свежие цитаты доказывают, что на самом аргентинец не так уж и плох, как кажется на первый взгляд.

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