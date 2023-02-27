Доступен для выбора Гальтье.

По словам источников ESPN, защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими, несмотря на расследование по обвинению в изнасиловании, будет доступен для выбора на ближайшие матчи.

В понедельник судебный чиновник заявил, что французская прокуратур начала предварительное расследование по обвинению в изнасиловании. 23-летняя девушка на выходных заявила, что Хакими ее изнасиловал. Она не хотела выдвигать обвинения, но прокуратура все же завела дело. Обвинений игроку пока не предъявлено.

Ашраф Хакими все отрицает, а клуб поддержал игрока и готов его использоваться в субботу против «Нанта». Игру против «Марселя» марокканец пропустил из-за проблем с бедром.

Сегодня парижане впервые прокомментировали происходящее: «Клуб поддерживает игрока, который решительно отвергает обвинения и верит в справедливость. «ПСЖ» – организация, которая выступает за уважение на поле и за его пределами»

По словам источников, адвокат Хакими, Фанни Колин, находится в постоянном диалоге со следствием, и игрок готов полностью сотрудничать.

24-летний футболист в понедельник посетил церемонию вручения наград FIFA Best в Париже, где он вошел в состав лучших игроков 2022 года − FIFPRO World XI.