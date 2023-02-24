Делят первое место среди лучших бомбардиров в истории парижского клуба.

«ПСЖ» на «Велодроме» громит «Марсель», а форвард парижан Килиан Мбаппе сделал дубль. Эти голы позволили французу сравняться с другим легендарным игроком − уругвайцем Эдинсоном Кавани. Оба игрока делят первое место среди лучших бомбардиров клуба за всю его историю.

Правда, есть один нюанс: для того, чтобы достичь такого количества голов, Мбаппе потребовалось всего 246 игр, тогда как Кавани − 301. Получается, что даже при равенстве мячей француз уже выше уругвайца.

Сейчас Эдинсон Кавани радует болельщиков «Валенсии», потому не сможет ответить своему визави. В ближайшее время Килиан явно сильно оторвется от своих ближайших преследователей, которые уже не играют за парижский клуб.

У Килиана Мбаппе в этом сезоне 29 голов в 29 матчах. Машина!