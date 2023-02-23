ПСЖ
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Кажется, Мбаппе вновь смотрит в сторону Мадрида. Чтобы не допустить ухода Килиана, «ПСЖ» придумал новый план

Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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Зинедин Зидан Зинедин Зидан
Нассер Аль-Хелайфи Нассер Аль-Хелайфи
Лионель Месси Лионель Месси
Рандаль Коло-Муани Рандаль Коло-Муани
Футбол Футбол

Он включает в себя 6 трансферов.

Один из самых насущных вопросов, который волнует президента «ПСЖ» Насера Аль-Хелайфи, — это возможный уход Килиана Мбаппе. В последнее время вновь начали расти слухи о том, что «Реал» все еще готов подписать звездного форварда, и поэтому парижский клуб изо всех сил пытается удержать француза. С этой целью, как сообщается, Аль-Хелайфи уже сформировал новый план по удержанию игрока.

Согласно информации от El Nacional, этот план включает в себя продажу Неймара и уход Лео Месси, с которыми у Мбаппе, по слухам, довольно напряженные отношения из-за конкуренции. Чтобы заменить этих двоих, «ПСЖ» хочет подписать двух французских игроков: Маркуса Тюрама и Рандаля Коло-Муани.

Оба игрока показывают хорошие результаты в Бундеслиге и очень нравятся Мбаппе. Контракт Тюрама истекает в июне, и «ПСЖ» потенциально может получить его бесплатно, в то время как Коло-Муани, как ожидается, будет стоить около 60 миллионов евро.

Но это еще не все — парижане также присматриваются к еще одному многообещающему французскому футболисту, Куадио Коне, который в настоящее время играет за менхенгладбахскую «Боруссию». 

Четвертый и последний крупный трансфер — Зинедин Зидан. Положение нынешнего тренера Кристофа Гальтье выглядит шатким, особенно из-за того, что Мбаппе, как сообщается, недоволен его стилем управления.

В этом отношении Зидан — выбор номер один для Аль-Хелайфи, ведь он убежден, что бывший тренер «Реала» станет идеальным специалистом, который сможет изменить настрой в команде. Его назначение может стать ключевым фактором, который побудит Килиана остаться в Париже и отказаться от скорого перехода в «Реал».

3 комментария

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Роман
Очень жёлто.
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9chymzyxvz
Каждый день какие-то новые сказки по поводу ПСЖ
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Barsenoga
видели мы как у Мбаппе неприязнь к Неймару и Месси во врем и после матча с Лилль, отстаньте от них уже.
+1
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