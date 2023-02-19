🔥 Мбаппе - лучший, Пембеле - худший. Оценки игрокам «ПСЖ» после триллера с «Лиллем»

Феноменальный матч.

24 тур Лиги 1 принес очередную нервотрепку болельщикам парижан.

«ПСЖ» вырвал победу у «Лилля», благодаря голу Месси со штрафного в дополнительное время.

Самое удивительное, что действующие чемпионы вели со счетом 2:0 уже к 17-й минуте матча, но по ходу матча «Лилль» сумел отыграться, и даже выйти вперед.

Мбаппе оформил дубль, а Неймар сделал 1+1, но бразилец был заменен уже на 51-й минуте матча.

Месси сказал свое слово в самый нужный момент, забив решающий гол на 90+5 минуте, принеся парижанам долгожданную победу.

Тем не менее, нельзя сказать, что Лео провел выдающийся матч. Наивысшие оценки в составе «ПСЖ» получили Неймар (8.5) и Мбаппе (9.5). А хуже всех себя проявили защитники - Пембеле (6.2) и Кимпембе (6.3).

Оценки основного состава.

Оценки скамейки запасных.