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🔥 Мбаппе - лучший, Пембеле - худший. Оценки игрокам «ПСЖ» после триллера с «Лиллем»

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Феноменальный матч.

24 тур Лиги 1 принес очередную нервотрепку болельщикам парижан.

«ПСЖ» вырвал победу у «Лилля», благодаря голу Месси со штрафного в дополнительное время.

Самое удивительное, что действующие чемпионы вели со счетом 2:0 уже к 17-й минуте матча, но по ходу матча «Лилль» сумел отыграться, и даже выйти вперед.

Мбаппе оформил дубль, а Неймар сделал 1+1, но бразилец был заменен уже на 51-й минуте матча.

Месси сказал свое слово в самый нужный момент, забив решающий гол на 90+5 минуте, принеся парижанам долгожданную победу.

Тем не менее, нельзя сказать, что Лео провел выдающийся матч. Наивысшие оценки в составе «ПСЖ» получили Неймар (8.5) и Мбаппе (9.5). А хуже всех себя проявили защитники - Пембеле (6.2) и Кимпембе (6.3).

Оценки основного состава.

Оценки скамейки запасных.

4 комментария

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B_Boris
Ну что там мега капитан Кимпембе не далеко ушел. #Маркиньос прав!
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zamzam
Экитик худший
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Flow market Victor Mercedes
Очень важный матч, он придаст сил и уверенности всем + особенно тройке нападения, все отличились! Удачи в Мюнхене! 💪🏻
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Hella black
Очень нужная победа,просто как глоток свежего воздуха за последний месяц. Дальше должны только набирать и проходить в Мюнхене!
+2
0
+2
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