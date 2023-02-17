Неймар попытался закадрить двух сестер-близняшек, которые ко всему профессиональные волейболистки. Что из этого получилось?🔞🔥👯‍♀️

Пытался поставить галочку напротив главной мужской мечты.

На этой неделе бразильские волейболистки Ки и Кейт Алвес попали в заголовки газет. Сестры-близняшки, которые профессионально играют в волейбол в Бразилии, рассказали, что отвергли ухаживания звезды «ПСЖ» и национальной сборной Неймара.

По словам Ки, Неймар написал в личные сообщения обеих сестер в инстаграме, надеясь, что они не будут говорить об этом друг с другом. «Он болтал с моей сестрой до того, как у нее были отношения», — объяснила она. «Потом она начала встречаться с кем-то, и он остановился. Тогда что он сделал? Он прислал мне сообщение, как будто мы не обсуждали, как до этого он к ней «подкатывал».

Когда одна из сестер спросила, зачем Ней пишет второй сестре, он якобы сказал: «Кто знает, может быть, я соглашусь с вами обоими».

Мечта Неймара о встрече с обеими сестрами вряд ли осуществиться, поскольку они отвергли его ухаживания, тем более что с ухажерами у них проблем нет.

Близняшки очень популярны и имеют огромное количество подписчиков в социальных сетях. Ки, в частности, утверждает, что она самая популярная волейболистка в мире: 7,9 миллиона человек. Что касается Кейт, она также очень популярна - 1,8 миллионов подписчиков в социальных сетях.

Ки, которая играет в сборной Бразилии, также пользуется большим успехом на своем OnlyFans и получает большую часть своего дохода на платформе для взрослых. Несмотря на то, что Ки не делится обнаженным контентом, она зарабатывает на платформе в 50 раз больше, чем по волейбольному контракту.

Стоимость ее подписки установлена ​​​​на уровне 13,99 долларов в месяц. Кто-кто, а Неймар мог легко себе такое позволить, хотя утешение для отвергнутой футбольной суперзвезды было бы минимальным.