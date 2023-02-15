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В трансляцию попала реакция Неймара на фол Павара. Бенжамен идеально ответил на провокацию бразильца

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В матче против «Баварии» Месси и Неймар показали откровенно слабый футбол. Лео всего дважды пробил по воротам Рекордмайстера. На 84-й минуте удар аргентинца заблокировал защитник мюнхенцев Бенжамен Павар, который, напротив, провел отличный матч.

Уже в добавленное к встрече время Месси понесся в штрафную соперника, но аргентинца в подкате остановил француз. Павар получил вторую желтую и покинул поле.

Больше всего нарушением Бенжамена был недоволен Неймар. Бразилец весь матч получал от защитника, и когда француз сбил его друга, Ней не выдержал и показал сопернику красноречивый жест. 

При этом было видно, как Неймар что-то говорит Бенжамену, двигаясь навстречу уходящему с поля защитнику. Такая откровенная провокация не сработала – Павар, как тот самый крутой парень из фильмов, на Неймара даже не посмотрел.

Вот как этот эпизод прокомментировали болельщики:

💭 «Неймар будто забыл, что француз возил его весь матч! Чемпион мира Павар уже выиграл ЛЧ на глазах у Неймара и этим вечером вновь сделал бразильца на поле».

💭 «Павар, когда уходил с поля»:

💭 «Неймар действительно думал, что Павару есть дело до того, что он говорит?»

💭 «Неймар, когда увидел, что Павар получил красную карточку».     

💭 «Неймар думает, что он Де Поль». 

💭 «Бенджи не смотрит на взрывы!»

Как оцениваете игру Павара и Неймара в первом матче команд?

4 комментария

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Гусеконь
там судья пару жёлтых Баварии не показал. Вообще странно это судейство когда все контратаки срывают фолами и никак не наказываются.
+3
-5
-2
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Ashot Kafka
Очень глупое поведения со стороны Неймара. Сам создает конфликты там, где в них и смысла особого нет
+8
-2
+6
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Ramin Mamedov
Ответ King_X
Тут еще красочно иллюстрирует нестабильность Нея то, как он сразу побежал и с локтя (тож частично расправленного) втащил затем Киммиху по шее И показывал судье, мол, момент ранее упустил В таком важном матче рисковать подобным образом - глупость и инфантилизм, свойственная Неймару всю карьеру Чуть акцентированней удар или повыше - и уже ВАР включился бы на КК
так в этом и суть была - в 1ом моменте фол был у штрафной - судья "случайно" не заметил
во второй раз Неймар на своем примере показал, что вот было точно такой же фол там, почему тогда не свистел?
+6
-2
+4
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King_X
Тут еще красочно иллюстрирует нестабильность Нея то, как он сразу побежал и с локтя (тож частично расправленного) втащил затем Киммиху по шее
И показывал судье, мол, момент ранее упустил

В таком важном матче рисковать подобным образом - глупость и инфантилизм, свойственная Неймару всю карьеру
Чуть акцентированней удар или повыше - и уже ВАР включился бы на КК
+9
0
+9
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