В трансляцию попала реакция Неймара на фол Павара. Бенжамен идеально ответил на провокацию бразильца

В матче против «Баварии» Месси и Неймар показали откровенно слабый футбол. Лео всего дважды пробил по воротам Рекордмайстера. На 84-й минуте удар аргентинца заблокировал защитник мюнхенцев Бенжамен Павар, который, напротив, провел отличный матч.

Уже в добавленное к встрече время Месси понесся в штрафную соперника, но аргентинца в подкате остановил француз. Павар получил вторую желтую и покинул поле.

Больше всего нарушением Бенжамена был недоволен Неймар. Бразилец весь матч получал от защитника, и когда француз сбил его друга, Ней не выдержал и показал сопернику красноречивый жест.

При этом было видно, как Неймар что-то говорит Бенжамену, двигаясь навстречу уходящему с поля защитнику. Такая откровенная провокация не сработала – Павар, как тот самый крутой парень из фильмов, на Неймара даже не посмотрел.

Вот как этот эпизод прокомментировали болельщики:

💭 «Неймар будто забыл, что француз возил его весь матч! Чемпион мира Павар уже выиграл ЛЧ на глазах у Неймара и этим вечером вновь сделал бразильца на поле».

💭 «Павар, когда уходил с поля»:

💭 «Неймар действительно думал, что Павару есть дело до того, что он говорит?»

💭 «Неймар, когда увидел, что Павар получил красную карточку».

💭 «Неймар думает, что он Де Поль».

💭 «Бенджи не смотрит на взрывы!»

Как оцениваете игру Павара и Неймара в первом матче команд?