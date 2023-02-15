«Бавария» открыла счет после ошибки Доннаруммы. Коман из уважения к клубу не праздновал

Не первая ошибка от итальянца.

На 53-й минуте матча плей-офф Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварии» первый гол в матче забил воспитанник парижан Кингсли Коман, который сейчас играет за немецкую команду. Из уважения к родному клубу француз праздновать не стал.

Мюнхенцы разыгрывали позиционную атаку, мяч оказался на левом фланге у Альфонсо Дэвиса, который прострелил точно в штрафную на Кингсли Комана.

Удар у вингера не особо получился, однако Джанлуиджи Доннарумма допустил грубую ошибку: мяч нырнул под его корпусом и рукой.