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«Бавария» открыла счет после ошибки Доннаруммы. Коман из уважения к клубу не праздновал

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Не первая ошибка от итальянца.

На 53-й минуте матча плей-офф Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварии» первый гол в матче забил воспитанник парижан Кингсли Коман, который сейчас играет за немецкую команду. Из уважения к родному клубу француз праздновать не стал.

Мюнхенцы разыгрывали позиционную атаку, мяч оказался на левом фланге у Альфонсо Дэвиса, который прострелил точно в штрафную на Кингсли Комана.

Удар у вингера не особо получился, однако Джанлуиджи Доннарумма допустил грубую ошибку: мяч нырнул под его корпусом и рукой.

3 комментария

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OPG N
Пафосно пропустил… «по науке,» не по эмоциям………?
0
0
0
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T80cobra
В чем ошибка? Медленно сложился? Ну попробуйте падать быстрей.
+2
-2
0
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Агара Гужу
Если бы не Донарума то счет был бы минимум 0:3
+3
-2
+1
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