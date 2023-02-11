😮 В Париже не все спокойно: игроки высказывают претензии друг другу, а спортивный директор Кампос сорвался на всю команду

Команда не в лучшей форме.

До матча Лиги чемпионов против «Баварии» остается всего два дня, а в «ПСЖ» обстановка оставляет желать лучшего. За последнюю неделю команды Гальтье проиграла два матча − сперва выбыла из Кубка Франции, пропустив два мяча от «Марселя» (1:2), а затем уже в чемпионате получила три гола от «Монако» (1:3).

Игра против представителей княжества с первых минут пошла не по плану и самое плохое, что игроки «ПСЖ» на это никак не отреагировали. Хуже того, по данным L'Equipe, в перерыве игры между игроками произошла серьезная перепалка, в центре которой был Неймар.

Вот какими инсайдами поделилось французское издание:

− Во время второго гола серьезно ошибся 17-летний защитник Эль-Шадай Битшиабу. Данилу Перейра, которого в последнее время называют одним из лидеров раздевалки, а также Маркиньос, были из тех, кто пытался утешить молодого игрока;

− Неймар сильно жаловался на то, что Витинья не дает ему мяч в нужном темпе и в нужные зоны. Причем все эти разговоры видели монегаски, которых удивили такие публичные претензии;

− Бразилец также пошел в атаку на Юго Экитика. Неймар использовал нецензурные слова, говоря молодому французу, что тот постоянно принимал неверные решения.

− В раздевалку также ворвался спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампос. Он был очень раздражен из-за увиденного на поле. Некоторые действия команды португалец назвал недостойными. Кампос раскритиковал игроков, в частности за «отсутствие агрессивности». Такие слова понравились не всем: Маркиньос и Неймар ввязались с португальцем в спор, он был долгим и оживленным. Персонал клуба остался удивленным увиденным.