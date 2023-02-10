После матча с «Монако» Кимпембе обратился к ультрас «ПСЖ». Вместе с французом к фанатам подошли и другие игроки

В 23-м туре Лиги 1 «ПСЖ» на выезде уступил «Монако» со счетом 1:3.

Парижане проигрывают во второй встрече подряд. Тремя днями ранее столичный клуб покинул Кубок Франции, не справившись с «Марселем».

Невнятная игра «ПСЖ» повлияла на и без того шаткие отношения между командой и болельщиками. Ближе к концу матча с монегасками ультрас вывесили не самый приятный баннер о футболистах столичного клуба. Впереди у подопечных Гальтье сложный выезд в Мюнхен, им точно пригодится поддержка фанатов.

После матча в Монако Кимпембе подошел к трибуне парижских ультрас и обратился к ним:

«Мы в вас нуждаемся. Мы сделаем то, что требуется».

Затем к сектору подошли Доннарумма и молодые игроки – Заир-Эмери, Гарби, Пембеле и Хусни.

Болельщики горячо проводили команду на выезд в Марсель, а представитель ультрас даже лично побеседовал с Месси и Неймаром, чтобы сделать первый шаг к примирению. Месси в заявку на игру с «Монако» не попал, а вот Неймар провел на поле всю встречу, но после матча к фанатам так и не подошел.

Очевидцы отмечают, что к фанатскому сектору не подошел и капитан команды Маркиньос.

Как оцениваете отношение игроков к болельщикам?