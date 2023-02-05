После матча с «Тулузой» Хакими с повреждением приветствовал фанатов «ПСЖ». Ашраф заметно прихрамывал и был в одной бутсе

Журналист Prime Video Давил Айелло поделился своим любопытным наблюдением с матча «ПСЖ» – «Тулуза».

После игры Луиш Кампуш спустился с трибун и попросил футболистов команды Гальтье поприветствовать болельщиков. Ашраф Хакими к этому моменту прихрамывая шел в сторону раздевалки. Услышав просьбу спортдира, мароканнец развернулся и побрел к трибунам.

Хакими уже был в одной бутсе и заметно хромал, но все же нашел в себе силы проявить уважение к фанатам. Он даже попытался немного попрыгать под заряд парижских ультрас «Кто не прыгает, тот марселец».

Журналист отметил, что к Месси с просьбой поздороваться с фанатами Кампуш даже не обратился, и Лео спокойно ушел в раздевалку.

Как вам поступок Хакими?