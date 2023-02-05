ПСЖ
Блог

После матча с «Тулузой» Хакими с повреждением приветствовал фанатов «ПСЖ». Ашраф заметно прихрамывал и был в одной бутсе

Ашраф Хакими Ашраф Хакими
Луиш Кампуш
Клубы
Лионель Месси Лионель Месси
ПСЖ ПСЖ
Футбол Футбол

Журналист Prime Video Давил Айелло поделился своим любопытным наблюдением с матча «ПСЖ» – «Тулуза».  

После игры Луиш Кампуш спустился с трибун и попросил футболистов команды Гальтье поприветствовать болельщиков. Ашраф Хакими к этому моменту прихрамывая шел в сторону раздевалки. Услышав просьбу спортдира, мароканнец развернулся и побрел к трибунам. 

Хакими уже был в одной бутсе и заметно хромал, но все же нашел в себе силы проявить уважение к фанатам. Он даже попытался немного попрыгать под заряд парижских ультрас «Кто не прыгает, тот марселец».

Журналист отметил, что к Месси с просьбой поздороваться с фанатами Кампуш даже не обратился, и Лео спокойно ушел в раздевалку.

Как вам поступок Хакими?

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий