ПСЖ
Блог

Хакими и Месси ― лучшие. Оценки игроков «ПСЖ» за победу над «Тулузой»

Клубы
Ашраф Хакими Ашраф Хакими
Лионель Месси Лионель Месси
ПСЖ ПСЖ
Футбол Футбол

Красивый выигрыш.

Сегодня «ПСЖ» обыграл «Тулузу» на «Парк де Пренс» со счетом 2:1. Гости открыли счет на 20-й минуте, заставив парижан немного поволноваться.

Однако вела «Тулуза» недолго. Под конец первого тайма Хакими забил великолепный гол из-за пределов штрафной.

Во второй половине матча «фиолетовые» отчаянно пытались вновь выйти вперед, у них было множество моментов, однако оборона команды Гальтье все же смогла справиться с их напором, хоть и не без сложностей.

На 58-й минуте Месси, как и Хакими, забил пушку из-за пределов штрафной и довел счет до окончательного.

Лео и Ашраф заслуженно получили наивысшие оценки во всей команде. Наименьшие баллы в основном получили полузащитники. 

Вот рейтинг всех игроков по версии портала SofaScore:

А также их статистика:

Ниже можно оценить показатели обеих команд («ПСЖ» в левой колонке):

Как вы считаете, справедлива ли эта оценка игроков?

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
Лучшие игроки матча!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
прощай Роналду
497 голов в топ5, осталось всего 3 до рекорда и юбилея🔥👑🇦🇷
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gvensit
Всю игру наблюдала за Ашрафом он прям порадовал сегодня, неудивительно что по стате атаки больше проводились с его фланга. Они неплохо с Лео сыгрались а голы какие только пересматривать))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hella black
Лёня и Ашраф расчехлились сегодня не на шутку. Что у первого,что у второго гола на загляденье 🤩🤩
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
прощай Роналду
Он в порядке👑🇦🇷
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий