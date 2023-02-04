Хакими и Месси ― лучшие. Оценки игроков «ПСЖ» за победу над «Тулузой»

Красивый выигрыш.

Сегодня «ПСЖ» обыграл «Тулузу» на «Парк де Пренс» со счетом 2:1. Гости открыли счет на 20-й минуте, заставив парижан немного поволноваться.

Однако вела «Тулуза» недолго. Под конец первого тайма Хакими забил великолепный гол из-за пределов штрафной.

Во второй половине матча «фиолетовые» отчаянно пытались вновь выйти вперед, у них было множество моментов, однако оборона команды Гальтье все же смогла справиться с их напором, хоть и не без сложностей.

На 58-й минуте Месси, как и Хакими, забил пушку из-за пределов штрафной и довел счет до окончательного.

Лео и Ашраф заслуженно получили наивысшие оценки во всей команде. Наименьшие баллы в основном получили полузащитники.

Вот рейтинг всех игроков по версии портала SofaScore:

А также их статистика:

Ниже можно оценить показатели обеих команд («ПСЖ» в левой колонке):

Как вы считаете, справедлива ли эта оценка игроков?