В матче «Тулузой» «ПСЖ» забил два похожих красивых гола: постарались Хакими и Месси

Дальние удары в угол.

«Тулуза» забила быстрый гол и Парижу пришлось отыгрываться. На это потребовалось 17 минут и решимость Ашрафа Хакими. Марокканец получил мяч на правом фланге, по диагонали сблизился со штрафной и мощно пробил в дальний угол ворот.

Во втором тайме настал черед Лионеля Месси. «ПСЖ» разыграл угловой, после которого мяч оказался у Хакими. Тот сыграл в стеночку с Солером, придержал мяч и увидел рывок аргентинца.

Марокканец собрал сразу четверых игроков «Тулузы» и умно отдал под удар Месси. Он не сплоховал.

Кажется, что вратарь «Тулузы» не ожидал этого удара и проспал его. Мяч нырнул точно в угол, а с прыжком Дюпе опоздал.