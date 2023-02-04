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В матче «Тулузой» «ПСЖ» забил два похожих красивых гола: постарались Хакими и Месси

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Ашраф Хакими Ашраф Хакими
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Дальние удары в угол.

«Тулуза» забила быстрый гол и Парижу пришлось отыгрываться. На это потребовалось 17 минут и решимость Ашрафа Хакими. Марокканец получил мяч на правом фланге, по диагонали сблизился со штрафной и мощно пробил в дальний угол ворот.

Во втором тайме настал черед Лионеля Месси. «ПСЖ» разыграл угловой, после которого мяч оказался у Хакими. Тот сыграл в стеночку с Солером, придержал мяч и увидел рывок аргентинца.

Марокканец собрал сразу четверых игроков «Тулузы» и умно отдал под удар Месси. Он не сплоховал.

Кажется, что вратарь «Тулузы» не ожидал этого удара и проспал его. Мяч нырнул точно в угол, а с прыжком Дюпе опоздал.

1 комментарий

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прощай Роналду
Это вам не в песочнице играть
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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