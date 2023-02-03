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Страсти по Шкриньяру. В последний день трансферного окна «ПСЖ» и «Интер» пытались провернуть безумную схему

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Парижане и миланцы попали в зависимость от других клубов.

Последний трансферный день для «ПСЖ» оказался сущим кошмаром, но если в сделку по Зиешу вмешалось неумение «Челси» оформлять документы, то во время переговоров с «Интером» снизошло внезапное желание найти потенциально уходящему игроку замену. Обо всем по порядку.

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр уже не первое трансферное окно интересен «ПСЖ». Несмотря на то, что у игрока оставался всего год по контракту, нерадзурри затребовали прошлым летом у парижан целых 60 млн евро. Договориться не сумели и вернулись к переговорам зимой.

По данным Маттео Моретто из Relevo, ранним утром позиция «Интера» уже была ясна − трансферное окно для клуба закрыто, Шкриньяр остается. Однако «ПСЖ» не хотел сдаваться и предложил 8 млн евро плюс двух игроков на выбор. Президент «Интера» Чжан был готов отпустить игрока за больше денег.

Первым в списке на замену словаку был Мерих Демирал из «Аталанты». Бергамаски не хотели усиливать прямого конкурента за место в Лиге чемпионов, но согласились бы пойти против принципа за 20 млн евро.

Второе имя − Бенжамен Павар из «Баварии». Контракт француза с немецким клубом истекает в 2024 году, причем сам игрок очень хотел сменить команду по тактическим причинам: он хочет играть на позиции центрального защитника, а не справа.

«Бавария» отклонила предложение «Интера» по аренде, так как знала, что в таком случае «ПСЖ», с которым немцам играть в плей-офф ЛЧ, будет усилен Шкриньяром. Тем временем между Паваром и «Интером» уже была принципиальная договоренность.

В последние часы января Нассер Аль-Хелайфи договорился устно со Стивеном Чжаном о трансфере Шкриньяра за 15 млн евро, включая бонусы. Однако вмешалось руководство «Интера»: они нашептали китайцу, что было бы глупо отпускать игрока, не имея под рукой замены.

Замены не было. Последняя попытка «ПСЖ» − деньги плюс аренда Данилу Перейры до июня. «Интеру» такой вариант не понравился.

Все это время Милан Шкриньяр провел на чемоданах и был готов вылететь в Париж в любую минуту. Теперь ему придется ждать до лета, так как предварительный контракт с «ПСЖ» он уже подписал.

2 комментария

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прощай Роналду
Эль-Санта Барбара
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ShAtO
Это все потому что ПСЖ отказался дать Баварии Наваса в аренду. Вот и Бавария ответила также
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