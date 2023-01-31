Сообразительная Антонелла. Жена Месси забрала бутсы, в которых он выиграл чемпионат мира

Мыслит наперед.

В декабре Месси наконец-то добился своей главной цели в составе сборной ― он стал победителем чемпионата мира. На том турнире Лео выступал в золотых бутсах, которые Adidas сделал специально для него.

В этих бутсах нападающий осуществил свою мечту, и наверняка он будет не раз вспоминать о том моменте, глядя на них. Однако это было бы невозможно без его жены.

Антонелла сама забрала те самые бутсы, потому что она слишком хорошо знает своего мужа ― он с легкостью раздает все свои вещи после матча, иногда даже включая шорты.

Он даже забыл сохранить свою футболку, в которой он сыграл свой тысячный матч в карьере. Эта игра состоялась на том же ЧМ, тогда Аргентина встречалась со сборной Австралии. Лео просто отдал эту футболку австралийскому игроку в обмен на его форму.

Теперь эти бутсы наверняка лежат на самой видной полке в шкафу Месси. Ну или же потом он их продаст за баснословную сумму.

Антонелла знает Лео как облупленного 🥰